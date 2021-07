Ce a făcut Fulgy după criza de plâns de la TV. A oprit doi polițiști pe stradă „Să moară familia mea de nu…”

Fulgy de la Clejani este din nou de necontenit. Recent ieșit din centrul de dezintoxicare, tânărul este în centrul atenției cu noi subiecte. El a postat în urmă cu scurt timp un filmuleț în compania unor polițiști.

După ce a apărut într-o intervenție telefonică, în direct, la Tv, vineri după amiază, plângând și amenințându-și sora vitregă, Fulgy a trecut la o altă faptă cel puțin bizară. Tânărul s-a filmat în timp ce se apropia de mașina de poliție în care se aflau doi agenți, numindu-i pe aceștia „frații” lui.

„Am și eu la 112 frați, da? Tot respectful! Să moară familia mea de nu… șmecherul e șmecher, gaborul e gabor. Ca să știți de la mine.”, a spus Fulgy pe Instastoy.

Fulgy a izbucnit în lacrimi la Tv

Ramona de la Clejani a ales să povestească public despre „teroarea” la care este supusă în ultima perioadă de fratele ei vitreg. Potrivit acesteia și mesajelor publicate de ea, fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani le amenință pe Ramona și pe fetițele ei cu moartea. După ce ea a povestit totul la Tv, Fulgy a intervenit telefonic, având un acces de furie și izbucnind în plâns.

”Să mă asculte și Ramona individa asta, vreau să fie foarte atentă la ce spun în următoare secunde. Sunt pe stradă și deja tremur de nervi pentru că îmi afectați imaginea, în al doilea rând dacă cineva în România mai îndrăznește să se lege de familia mea, jur că ameninț cum am amenințat-o pe ea de la criminal, șmecher… Situația stă în felul următor, eu am niște probleme în momentul de față, nu am nevoie să tremur în loc să fiu fericit. Ascultați-mă ce vă spun, toată România, am lacrimi în ochi, vă rog să mă ascultați”, a spus Fulgy la într-o emisiune Tv.

Sursă captură foto: Instagram