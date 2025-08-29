Ce a făcut Ionela Coșa de la Insula Iubirii, după ce Oana Monea i-a criticat public forma sprâncenelor. Nimeni nu se aștepta la asta!

Criticile dure ale Oanei Monea la adresa Ionelei Coșa nu au rămas fără ecou. Într-un moment de sinceritate, ispita supremă din sezonul 9 de la Insula iubirii le-a luat la rost pe cele 5 concurente și le-a dat note sprâncenelor. Cea mai ”șifonată” a ieșit Ionela Coșa, care a primit nota 5 din 10. Concurenta a avut o reacție neașteptată.

În urmă cu doar câteva zile, Oana Monea le-a luat la rost pe toate concurentele din acest sezon de la Insula iubirii și a spus tot ceea ce crede despre sprâncenele lor. Ispita supremă din acest an și-a luat rolul în serios – de expert în reconstrucția sprâncenelor și dermopigmentist – și a vorbit în cunoștință de cauză despre problemele estetice ale fetelor. Ce notea au primite fetele, dar și care a fost răspunsul Ionelei Coșa? Concurenta a primit cel mai mic calificativ, însă reacția ei a fost pe măsură.

Ce a făcut Ionela Coșa după ce Oana Monea i-a dat nota 5 pentru sprâncene

Prima pe listă a fost Bianca Dan care a primit nota 7: ”Ce mă deranjează pe mine la aceste sprâncene este faptul că ele sunt ușor coborâte în partea de sus, adică linia superioară este ușor mai lungă decât cea inferioară, ceea ce nu este deloc corect, culoarea este ușor albăstruie. Aș vrea să faci îndepărtare și să le refaci”.

Următoarea pe listă a fost Francesca. Și aceasta a primit tot nota 7 și o serie de îndrumări și sfaturi: ”Avem o sprânceană mai scuțită, avem o sprânceană mai rotundă. Avem nevoie de un ușor lifting”, a spus ispita supremă.

Nici Maria nu a scăpat de observații. A primit o notă mai mare decât colegele ei și a fost sfătuită să facă ceva în privința culorii albăstruie a sprâncenelor. Ella Vișan a fost singura care a primit nota 10 din partea ispitei supreme: ”Sprâncenele sunt perfecte, nu aș corecta absolut nimic”, a spus Oana Monea.

Ionela Coșa a fost cea mai ”șifonată”. Tânăra a primit nota 5 din 10. Spre surprinderea tuturor, concurenta a fost cât se poate de receptivă și a mărturisit că: ”Nici mie nu îmi plac, vreau să îmi fac o schimbare, dar îmi este puțin teamă de rezultat”.

Ei bine, ajunsă în România, Ionela și-a făcut curaj și s-a lăsat pe mâna Oanei Monea. Concurenta de la Insula iubirii și-a schimbat radical înfățișarea, iar rezultatele au fost lăudate de aproape toată lumea.

Ispita supremă s-a lăudat cu munca sa și a făcut publică transformarea: ”O fată superbă cu sprâncene perfecte”, a scris Oana Monea în dreptul fotografiilor before & after (n.r înainte și după). ”Vreau să mă laud și eu cu aceste sprâncene superbe. Efectiv sunt fiartă pe ele”, a completat Ionela Coșa.

Oana Monea a făcut prima ”victimă”, după ce Maria, nevasta înșelată, a snopit-o în bătaie! Ispita supremă nu se dezice: s-a întâmplat în club și…

În ce relații au rămas, de fapt, Oana Monea și Marius Moise?! Ce discuție a purtat ispita de la Insula Iubirii cu Bianca Giurcă, după încheierea show-ului. EXCLUSIV