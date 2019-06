Ce a făcut Marcel Lepa, criminalul polițistului din Timiș, în cele două zile în care a fost căutat de sute de polițiști

Marcel Lepa, criminalul polițistului din Timiș, s-a sinucis în această dimineață la penitenciarul din Timișoara, fiind descoperit de gardieni spânzurat cu un cearșaf. Manevrele de resuscitare efectuate de medicii veniți de urgență la fața locului au fost zadarnice.

Criminalul a fost căutat timp de 2 zile de sute de polițiști. Aceştia l-au depistat pe suspect într-o casă din localitatea Izvin. Poliţiştii, unii îmbrăcaţi în civil, au înconjurat imobilul, iar suspectul a sărit pe un geam, moment în care a dat faţă în faţă cu poliţistul pe care l-a împuşcat. Acesta ar fi fost atins de două gloanţe în zona pieptului şi a gâtului, iar echipajul medical sosit la faţa locului a încercat manevre de resuscitare, însă fără succes.

Ulterior, ceilalţi colegi ai poliţistului au pornit în căutarea suspectului, iar bărbatul a intrat într-o curte din localitate, de unde a încercat să fure o maşină. Nu a reuşit, pentru că un poliţist l-a ajuns din urmă şi a tras mai multe focuri de armă asupra suspectului, reuşind să-l rănească în zona umărului. Bărbatul însă a fugit.

”După ce l-a împușcat mortal pe Cristian Amariei, cu două focuri, unul în piept și altul în gât, a sărit pe fereastra casei din Izvin și s-a ascuns în vegetația bogată din zonă. Și-a făcut un fel de adăpost sub un podeț, printre canalele de apă de acolo. Pe timpul zilei stătea acolo, nu ieșea sub nici o formă, iar noaptea se ducea în casa unde a fost prins. Își lua provizii pentru câteva ore, iar dimineață pleca și se ascundea iar sub podeț”, au dezvăluit surse judiciare pentru libertatea.ro.

Avea asupra sa pistolul cu care l-a împușcat pe polițist

Atunci când a fost prins, Marcel Lepa avea asupra sa pistolul cu care l-a împușcat pe Cristian Amariei. Din informațiile oferite de polițiști, criminalul ar fi încercat să pună mâna pe armă, însă nu a mai reușit.

”Când s-a intrat în casă, bărbatul dormea, dar a a auzit ceva. Dormea cu pistolul la brâu. A vrut să scoată arma, dar nu a mai apucat. Alarma telefonului său urma să sune peste doar 15 minute ca el să plece iar, cu provizii pentru jumătate de zi, spre ascunzătoarea de sub podeț”, a declarat unul dintre investigatorii care a participat la operațiune de capturare a lui Lepa, conform sursei precizate mai sus.

Marcel Lepa plănuia să fugă în Serbia

După ce a fost capturat, bărbatul a fost transportat, marți dimineață, cu o ambulanță la Spitalul Municipal Timișoara, pentru a primi îngrijiri medicale.

”Lepa era într-o stare de sănătate foarte proastă. Avea febră mare și urinase pe el din cauza rănilor produse de cele trei gloanțe. Dacă nu ar fi fost împușcat, șansele să fie prins ar fi fost unele destul de mici, în condițiile în care plănuia să fugă în Serbia. Avea acolo niște legături, atât cu membrii unor grupări infracționale sârbești, cât și rude din partea mamei, care tocmai se pregăteau să-l ajute. Momentan se cercetează și cine l-a ajutat pe ucigaș, pe teritoriul României, în perioada în care a stat ascuns aici”, au declarat surse apropiate anchetei pentru CANCAN.RO.

