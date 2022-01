Ce a făcut un olandez azi-noapte, de revelion, în centrul vechi din București. Turistul a venit special în România

Centrul Vechi din București a devenit neîncăpător pentru turiștii străini veniți să petreacă Revelionul 2022.

Mii de turiști au petrecut Revelionul în Centrul Vechi al Capitalei. Tineri din toate colțurile lumii au ales ca și destinație România. Petrecăreții au venit din Spania, Italia, Olanda, Egipt, Maroc, Columbia, Bangladesh, Pakistan, iar motivele sunt cât se poate de evidente: lipsa restricțiilor.

Un olandez dezvăluie că a luat avionul și a venit special în România ca să petreacă, după ce țara sa este în lockdown de Revelion. Olandezul mărturisește că se simte foarte bine. „Vin prima oară în București. Ne distrăm foarte tare în seara asta!”– spune el. „Îmi place foarte mult aici. Oamenii sunt prietenoși, toate lumea e așa deschisă”, adaugă el încântat, potrivit Digi24.ro.

Restaurantele au funcționat la capacitate de 50%

Chiar dacă restaurantele au respectat legea și au fost ocupate în proporție de 50% , în afara localurilor oamenii s-au distrat în proporție de 100%. Petrecăreții au stat unul lângă altul, fără măști, iar patrulele de poliție au fost neputincioase în a-i face să păstreze distanța.

„Încercăm să petrecem cât se poate de bine, am venit din Londra. Am fost la un restaurant, am luat cina, după care mergem să dansăm un pic. Ne-a lipsit foarte mult toată treaba asta”, a declarat un român întâlnit în Centrul Vechi alături de partenera sa.

