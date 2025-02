Ce a găsit Roman Babițchi, soțul Monalisei, când s-a întors la salonul de înfrumusețare: ”Angajații s-au speriat și au încercat să ascundă crima”

Roman Babițchi, soțul Monalisei, este distrus de durere și își dorește să facă dreptate pentru femeia pe care a iubit-o nespus. După înmormântarea afaceristei de 35 de ani, bărbatul a susținut o conferință de presă în care a povestit momentele grele prin care a trecut. Mai mult decât atât, el a oferit detalii despre ce s-a întâmplat la salonul de înfrumusețare unde și-a găsit sfârșitul proprietara magazinului de haine „Mona Lisa Boutique”.

Soțul Monalisei a găsit puterea de a vorbi despre ziua tragediei. Bărbatul a povestit că trebuia să o ia pe partenera sa de viață de la salonul de înfrumusețare, iar atunci când a ajuns le-a găsit pe anesteziolog și administratoare pătate de sânge. Acestea l-au înștiințat că afaceristei i s-a oprit inima.

„La ora 13 trebuia să vin să o iau pe Liuba de la salon, nu știam unde se află. Am ajuns pe la ora 13.15, am pierdut mult timp căutând cabinetul. În tot acest timp o telefonam. La scurt timp a trecut o ambulanță, am încept să-mi fac griji. Cineva mi-a zis unde se află salonul de frumusețe. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am liniștit. La recepție era Ecaterina Maniuc și administratoarea, Alina, aveau pete de sânge pe haine.

Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să răspund. O cunoscută, care se afla la spital, mi-a spus că tot salonul era plin de sânge. M-am întors la salon, am întrebat și le-am transmis medicilor. Am înțeles că nu mai contează, Liuba a decedase.”, a declarat soțul Monalisei, potrivit Unimedia.info.