Noi detalii despre moartea Liubei Monalisa. Medicul la care și-a făcut intervenția nu ar fi avut licență: „Un preț plătit pentru...”

Tragedia care a zguduit Republica Moldova capătă noi dimensiuni, pe măsură ce ancheta privind decesul Liubei Monalisa aduce la lumină informații îngrijorătoare. Femeia de afaceri, cunoscută pentru succesul său în industria modei și frumuseții, a încetat din viață pe 30 ianuarie, în urma unei proceduri estetice efectuate într-un salon din Chișinău. Circumstanțele morții rămân încă sub investigație, dar medicul care a realizat intervenția nu ar fi avut licență pentru a practica astfel de proceduri.

Liuba Monalisa, în vârstă de doar 35 de ani, a ales să apeleze la un tratament estetic denumit Morpheus, o procedură menită să stimuleze producția de colagen și să reducă semnele îmbătrânirii. La scurt timp după intervenție, starea ei s-a deteriorat rapid, iar eforturile de salvare au fost zadarnice. Cazul a șocat nu doar familia și apropiații, ci și întreaga comunitate, ridicând semne de întrebare cu privire la siguranța unor astfel de proceduri efectuate în saloane care nu dispun de toate autorizațiile necesare.

În urma tragicului incident, salonul unde a avut loc intervenția a fost închis, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă există o legătură directă între procedură și decesul femeii de afaceri. Până în prezent, nu a fost confirmată oficial cauza exactă a morții, însă presa de peste Prut speculează că neregulile legate de activitatea medicului ar putea avea un rol important în acest caz. De asemenea, numărul de telefon al clinicii nu mai este funcțional, iar reprezentanții acesteia nu au oferit nicio explicație publică.

„Aseară eram în șoc când am auzit despre asta. Mă gândesc cât de fragilă și nedreaptă este viața. Noi am mai avut colaborări cu ea. Trebuia și ieri să mergem să filmăm ceva. Eu i-am scris ziua, am vorbit puțin. Spre seară i-am mai scris ceva, nu mi-a răspuns. Deja am mers să filmăm și, în timp ce eram în față la Atrium, s-a apropiat de noi o doamnă care ne-a zis că nu vor fi azi filmări, că ceva s-a întâmplat. La orice m-am gândit, numai nu la asta. (…) Toți au început a plânge, incredibil”, a spus o bloggeriță.