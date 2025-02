Liuba Monalisa va fi înmormântată. Prietenii sunt revoltați! Magazinul ei se închide

Liuba Monalisa, femeia de afaceri cunoscută pentru activitatea sa în domeniul modei și frumuseții, va fi înmormântată în acest weekend, după ce a murit în condiții suspecte în urma unei proceduri estetice. Decesul ei, petrecut pe 30 ianuarie într-un salon de înfrumusețare din Chișinău, a șocat familia, prietenii și comunitatea care o aprecia pentru talentul și energia ei.

Femeia, cunoscută ca fiind proprietara unui magazin de obiecte vestimentare, se afla la salon pentru un tratament de întinerire și îmbunătățire a aspectului pielii. Aceasta urma să fie supusă unei proceduri numite Morpheus, care combină energia de radiofrecvență cu microneedling-ul pentru a stimula producția de colagen și a îmbunătăți tonusul pielii. Totuși, în timpul tratamentului, starea ei de sănătate s-a deteriorat brusc.

Citește și: BREAKING | MONALISA, O FEMEIE DE AFACERI DE 35 DE ANI, A MURIT SUBIT ÎN TIMPUL UNEI PROCEDURI ESTETICE

Tragedia a generat o mare revoltă în rândul celor care o cunoșteau, dar și în mediul online, unde oamenii pun sub semnul întrebării siguranța unor astfel de proceduri efectuate în saloane neautorizate medical.

În timp ce ancheta autorităților este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a morții, apropiații femeii sunt încă în stare de șoc, nevenindu-le să creadă că Liuba Monalisa nu mai este printre ei.

„Aseară eram în șoc când am auzit despre asta. Mă gândesc cât de fragilă și nedreaptă este viața. Noi am mai avut colaborări cu ea. Trebuia și ieri să mergem să filmăm ceva. Eu i-am scris ziua, am vorbit puțin. Spre seară i-am mai scris ceva, nu mi-a răspuns. Deja am mers să filmăm și, în timp ce eram în față la Atrium, s-a apropiat de noi o doamnă care ne-a zis că nu vor fi azi filmări, că ceva s-a întâmplat. La orice m-am gândit, numai nu la asta. (…) Toți au început a plânge, incredibil”, a spus o bloggeriță.