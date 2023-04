Ce a păţit o tânără, după ce a luat peste 1 milion de euro de la loto? „Îmi doresc să nu fi câştigat niciodată”

Jane Park (27 de ani), o tânără din Edinburgh, a devenit în 2013 cea mai tânără câștigătoare a EuroMillions din Regatul Unit al Marii Britanii. Ea a câștigat nu mai puțin de 1 milion de lire sterline pe când avea doar 17 ani. În mod surprinzător, Jane susține că ar fi preferat să nu câștige acei bani. De atunci, ea a avut parte de nenumărate probleme, care i-au afectat serios viața.

După ce în 2013, pe când avea doar 17 ani, a câștigat 1 milion de lire sterline la loto, viața lui Jane Park s-a schimbat radical. Tânăra a trecut prin multe experiențe neplăcute și a ajuns să regrete că a câștigat acea sumă uriașă de bani.

(CITEȘTE ȘI: Cine este bărbatul care a câștigat 4 milioane de euro la Loto. Metoda pe care o folosește de mai bine de 30 de ani)

O tânără din Marea Britanie regretă că a câștigat 1 milion de lire sterline la loto. Motivul este incredibil

Jane Park a devenit în urmă cu 10 cea mai tânără câștigătoare a EuroMillions din Regatul Unit al Marii Britanii. Ea a vorbit recent despre această experiență.

În mod surprinzător, Jane susține că ar fi preferat să nu câștige acei bani, deoarece viața i s-a schimbat radical de atunci, având parte de câteva momente foarte grele. Mai exact, tânăra a dezvăluit că imediat după ce a câștigat, a fost sfătuită de toată lumea să facă public acest lucru. Nu a fost însă deloc o idee inspirată, ea fiind apoi criticată, hărțuită și chiar amenințată cu moartea. Toate acestea au afectat-o extrem de mult, mai ales că avea o vârstă foarte fragedă.

„Mi-aș dori să nu-l fi câștigat niciodată, nu i-aș dori nimănui acest lucru”, a spus Jane, în emisiunea americană „Dr. Phil”.

Pe ce a cheltuit tânăra banii câștigați la loto

După ce a câștigat 1 milion de lire sterline la loto, Jane Park a decis să-și îndeplinească rapid mai multe dorințe. Și-a cumpărat un Range Rover alb personalizat, un abonament la meciurile echipei de fotbal Hibernian și a plecat cu prietenii ei într-o vacanță în Ibiza. În plus, și-a făcut și câteva operații estetice, după una dintre acestea fiind la un pas de a-și pierde viața.

„Am cheltuit puțin pentru că nu știam cât valorează un milion de lire sterline, nu am văzut niciodată atâția bani. Nu am cunoscut niciodată pe nimeni care să aibă atâția bani, așa că am cheltuit pe lucruri pe care mi le-am dorit dintotdeauna.

Am făcut o procedură într-o altă țară și când m-am întors cu avionul am făcut septicemie. Am crezut literalmente că o să mor. Nu știu ce era în neregulă cu mine și mi-au spus că am avut o reacție la anestezic.

Am crezut că va fi de zece ori mai bine, dar a fost de zece ori mai rău. În majoritatea zilelor îmi doresc să nu am bani. Îmi spun: Viața mea ar fi fost mult mai ușoară dacă nu aș fi câștigat. Oamenii se uită la mine și se gândesc: Aș vrea să am stilul ei de viață, aș vrea să am banii ei. Dar ei nu își dau seama de amploarea stresului meu”, a spus tânăra, potrivit Daily Mail.

(VEZI ȘI: Ireal! O femeie de 36 de ani a câștigat 2 milioane de euro la Loto, dar a ajuns la sapă de lemn, după ce a „tocat” toți banii. Acum își caută disperată un job!)