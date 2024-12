Ce a pățit sportivul Cătălin Chirilă la Halifax, în Canada: „Am crezut că am asurzit”. Dezvăluiri marca ALTCEVA cu Adrian Artene

Campionul Cătălin Chirilă este invitat în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. Canoistul medaliat cu aur și argint la Mondialele din 2023 de la Duisburg și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant și a vorbit despre cele mai copleșitoare momente din timpul competițiilor de kaiac -canoe, dar și despre copilărie, familie, părinți și mândria de a fi român.

Ediția din această săptămână a podcastului Altceva cu Adrian Artene pune lumină pe cei despre care s-a spus în trecut și continuă să se spună și astăzi că sunt eroii României, iar Cătălin Chirilă este invitatul special. Unul dintre sportivii care au așezat numele României în cărțile de istorie, deseori, cu un spirit al sacrificiului împins la extrem. Într-un interviu plin de emoție, canoistul a retrăit cele mai mari victorii, dar și cele mai dureroase înfrângeri, atât sportive, cât și personale.

ADRIAN ARTENE: Ce ți-a lipsit la Paris dincolo de aurul olimpic? Ți-a lipsit emoția de la imnul național, de la intonare? Ce reprezintă imnul pentru tine?

CĂTĂLIN CHIRILĂ: Când mă gândesc la imnul național, imediat îmi fuge gândul la două situații. Două momente pe care le-am trăit de-a lungul carierei. De fapt, sunt trei. Unul este acel moment când mi se intona imnul după ce am câștigat medalia de aur de la Minsk, prima medalie de aur cucerită la Seineri. Cea de aici, prezentă.

Da, am ținut morții să fie prezentă lângă mine, că știam că voi povesti despre cea mai importantă medalie pentru mine, cea mai… cea mai valoroasă dacă îi pot spune și cea mai grea din Palmares, la propriu. Nici măcar nu știu cum să descriu în cuvinte sentimentul pe care l-am trăit atunci. Eram atât de emoționat pe podium, efectiv tremuram. Următorul moment este cel de la Halifax în care deveneam campion mondial și de atât de multe emoții”, a spus Cătălin Chirilă.

Cătălin Chirilă a mărturisit că cea mai intensă experiență a simțit-o atunci când a devenit campion european la proba d canoe 1, 1000 de metri de la Szeged – din 2024. A fost prima competiție sportivă la care a participat după moartea tatălui său. Sportivul a mărturisit că a trăit momente de o încărcătură emoțională greu de descris, o eliberare pe care și-a dat voie să o simtă și să o trăiască până la ultima lacrimă.

”Am crezut că am asurzit, nu auzeam imnul, nu auzeam nimic în jurul meu. Efectiv, eram prins într-o altă lume. Eu cred că am fost prins cu adevărat într-o altă lume. Deja visam. A fost din nou un sentiment extrem, extrem de plăcut. Însă la al treilea moment când mă gândesc și mă gândesc la intonarea imnului de la campionatul mondial, odată cu… victoria mea de la proba de canoe 1, 1000 de metri la Szeged anul acesta.

Deveneam campion european, însă această competiție era prima după pierderea tatălui meu și a fost cumplit de greu. Nu am mai trăit niciodată, nici nu știu, momente de descărcare atât de puternică. Am ajuns pe mal, încă nu am fost pe podium și mi-aduc aminte că m-am pus într-un colt și am început să plâng în hohote. Niciodată nu am pățit acest lucru. A fost o eliberare cumplită. Și pe podium, din nou, nu am auzit imnul. Gândul era doar acolo”, a spus campionul european.

ADRIAN ARTENE: Era medalia pentru tatăl tău? Este medalia dedicată lui?

CĂTĂLIN CHIRILĂ: Nu avea cum să fie altă culoare.

ADRIAN ARTENE: Să știi că o așteaptă și pe cea de la Los Angeles.

CĂTĂLIN CHIRILĂ: Sunt sigur, dar fiindcă este… Nu avea cum să fie o altă culoare acea medalie. Trebuia să fie de aur. Tatăl meu a muncit până în ultimele zile de viață. Eu cred că de la tatăl meu, de la bunica mea, care din nou în 2019 am pierdut-o într-un moment incredibil de… incredibil de greu. Apropo, ca o scurtă paranteză, bunica mea s-a stins din viață fix în ziua în care aveam selecție pentru a participa la acea competiție pentru Jocurile Europene de la Minsk. Și eu printre acele două curse, că am tras două curse de verificare și cei care îmi învingeau în ambele curse mergeau la Jocurile Europene, eu a trebuit să fiu în cameră și să plâng, să mă descarc, pentru că numai ce aflasem despre vestea urâtă.

Cred că îngerașii mei… Le-am spus mereu așa, sunt îngerașii mei și mai am îngerași, însă ei sunt principalii care sunt siguri că mi-au dorit acea dragoste pentru muncă. Au muncit până în ultimele zile ale vieții. Când vorbesc de muncă, cu siguranță mă gândesc la ei. De fiecare dată vorbesc despre mine ca fiind un sportiv muncitor, un sportiv netalentat, Majoritatea mă contrazic și îmi spun că ai și un gram de talent, că altfel nu puteai să reușești. Însă eu sunt sigur că e vorba despre muncă, a mai spus Cătălin Chirilă în podcastul Altceva cu Adrian Artene.

