Ce a pățit un șofer român de TIR, după ce a fost prins că a condus 3 săptămâni, fără pauză! Cum a fost depistat

Un șofer român de TIR a fost sancționat recent în Germania după ce autoritățile au descoperit că a condus neîntrerupt timp de aproape trei săptămâni, încălcând grav reglementările europene privind timpii de odihnă și condus. Incidentul a avut loc pe autostrada A2, în zona Porta Westfalica, landul Renania de Nord-Westfalia, în timpul unui control de rutină efectuat de poliția rutieră.

Șoferul, în vârstă de 50 de ani, a atras atenția polițiștilor după ce a depășit mai multe vehicule, în ciuda restricțiilor de depășire impuse pe anumite sectoare ale autostrăzii. În plus, în urma verificării vitezei, s-a constatat că depășise în repetate rânduri limitele legale.

Ce a pățit un șofer român de TIR

În timpul controlului, autoritățile au verificat tahograful camionului, descoperind situația șocantă: între 19 iulie și 8 august, șoferul nu a luat nici măcar o zi de pauză. Această practică contravine legilor europene, care prevăd perioade obligatorii de odihnă pentru șoferii profesioniști, pentru a preveni accidentele cauzate de oboseală.

Șoferul transporta marfă din Spania și, potrivit informațiilor din documentele de însoțire, a respectat instrucțiunile firmei spaniole pentru care lucra. Neregulile descoperite nu au fost tolerate de autoritățile germane, iar șoferul a primit o amendă de peste 3.000 de euro.

„Viața în TIR, zilele de muncă foarte lungi și salariile mici fac parte din rutina zilnică a unui șofer profesionist. Mulți șoferi din țări din afara Uniunii Europene, adesea din Europa de Est, petrec săptămâni sau luni în vehiculele lor. De multe ori, programul lor de lucru este de 13 până la 15 ore, iar pentru asta primesc frecvent doar o sumă fixă de aproximativ 80 de euro pe zi. În majoritatea cazurilor, orele suplimentare nu sunt plătite.”, a spus Anna Weirich, reprezentantă a organizației „Mobilitate Echitabilă”.

Autoritățile din landul Renania de Nord-Westfalia au subliniat că încălcările privind timpii de conducere și odihnă sunt frecvent întâlnite. În Germania, controalele tahografelor sunt efectuate regulat, iar inspectorii rutieri monitorizează respectarea perioadelor de pauză și a limitelor de viteză, pentru a proteja atât siguranța participanților la trafic, cât și sănătatea șoferilor.

Problema reflectă dificultățile cu care se confruntă mulți șoferi profesioniști. Zilele lungi de lucru, salariile reduse și presiunea constantă de a respecta termenele de livrare fac ca mulți șoferi să ignore perioadele de odihnă. În special șoferii provenind din Europa de Est, care lucrează pentru firme internaționale, petrec săptămâni sau chiar luni în vehiculele lor. Orele de muncă pot depăși frecvent 13-15 ore pe zi, iar plata pentru orele suplimentare este adesea absentă, ceea ce încurajează continuarea condusului fără pauză.

