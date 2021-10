Ce a păţit Viorica de la Clejani în spital: „Mi-au zis, dacă o iau acasă moare”

Viorica de la Clejani a trecut prin niște săptămâni de calvar fiind diagnosticată cu COVID-19. În primele două săptămâni, cântăreața s-a tratat acasă, fără să știe că suferă de noul coronavirus. Ioniță a fost cel care a luat-o și a dus-o la Institutul Matei Balș.

Viorica de la Clejani a declarat că a ajuns la spital cu plămânii afectați la 30 la sută. Artista nu a crezut deloc în această boală până să treacă ea însăși prin acest chin.

„Îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu că am putut să gândesc așa. N-am putut să cred în chestia asta.”, a spus Viorica.

Ioniță de la Clejani a povestit cum a ajuns să i se agraveze boala.

„De la sfârșitul lunii august ea a avut anumite simptome, pe care le-a tratat ca pe o răceală obișnuită. Înainte de spitalizare tușea și tușea cam tare. Trei zile înainte de spitalizare se simțea foarte, foarte rău. Am chemat o ambulanță iar doctoral a tratat-o de pneumonie, după trei zile de la tratament se simțea și mai rău. Am luat-o cu forța și am mers la o clinică să i se facă o radiografie pulmonară.

Pneumonia de la Covid se tratează altfel. Cât am stat trei ore la intrare la Matei Balș, am văzut cinci oameni morți transportați în saci. Mi-au zis, dacă o iau acasă moare”, a spus Ioniță de la Clejani.

Viorica a povestit că s-a simțit extrem de rău și că simțea că moare, atât de mult îi afectase organele.

„Două săptămâni m-am tratat acasă, cu antibiotic, cu fel și fel de pastile. Ziceai că sunt moartă. Aveam plâmânii afectați 30 la sută. Eu n-am putut să accept ideea că mi las câinii ăia singuri. S-au îmbolnăvit câinii ăia de dorul meu, Măruță. Am văzut oameni care țipau, oameni morți băgați în saci. Păi dacă mai stateam două zile acasă astăzi spuneați în emisiune că a murit Viorica de la Clejani. Eu am văzut aoclo niște lucruri care m-au șocat. Doctorii nici n-au timp să facă caca și pipi că fug de la unul la altul.”, a declarat Viorica.