Ce a primit o tânără, după ce a comandat o rochie de 200 de dolari pe internet. Din domnișoară de onoare s-a transformat în domnișoară de...oroare

Știm cu toții că atunci când alegem să cumpărăm de pe internet, ne expunem anumitor riscuri de a primi produse care nu corespund deloc cu ceea ce comandăm. Anne a comandat o rochie pe care să o poarte la nunta surorii sale și s-a gândit că va fi super sexy și frumoasă, dar atunci când a primit coletul, a rămas fără replică.

Anne s-a pregătit cum a putut pentru nunta surorii sale. Și-a dorit o rochie tip sirenă, de gală, dar a sfârșit prin a fi cumpăra o ținută de toată jena. Între ceea ce a comandat și ceea ce a primit a fost o diferență uriașă, iar după ce a desfăcut coletul, a vrut să împărtășească povestea ei cu toți internauții.

Tânăra din Marea Britanie a comandat rochia visurilor ei și a așteptat coletul cu sufletul la gură. Atunci când l-a deschis, a rămas fără replică și de-abia și-a putut stăpâni nervii.

Vânzătorul i-a dat o țeapă de zile mari

Cu toate acestea, a făcut haz de necaz de produsul primit: o rochie care nu semăna deloc cu ceea ce comandase ea, nici la culoare, nici la model și care părea, mai degrabă, o cârpă ieftină.

„Aveți mare grijă la ceea ce comandați pe internet, neapărat trebuie să verificați recenziile, pentru a vă asigura că totul este ok și primiți fix produsul din fotografii. Eu am avut ghinion. Am comandat această rochie pentru suma de 200 de dolari și aveam mari așteptări, însă realitatea m-a lovit în față. Acum trebuie să comand o altă ținută, căci vânzătorul nu mi-a mai răspuns la mesaje și nici la telefon. Mare atenție la aceste țepe online, căci sunt peste tot. Comandați o rochie de vis și primiți o cârpă. Nici măcar pentru a șterge praful nu este bună” a povestit Anne, dezamăgită, în social media.