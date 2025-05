Ce a putut găsi Piedone într-un restaurant din București. Când a deschis ușa frigiderului, a înlemnit

Nu, nu este o glumă! Ce a găsit Cristian Popescu Piedone într-un restaurant din București? A rămas înlemnit când a deschis frigiderul! Nu a putut tolera așa ceva!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Piedone îi ține la curent pe urmăritorii săi de pe rețelele de socializare cu neregulile pe care le găsește în timpul controalelor ANPC din România.

Un control de rutină efectuat de Cristian Popescu Piedone, în calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a scos la iveală nereguli grave într-un restaurant din Capitală. Vizibil deranjat de situația găsită în bucătărie, acesta a sancționat lipsa unor condiții potrivite.

Problemele au început odată cu deschiderea frigiderului, unde au fost descoperite produse fără etichete clare și fără informații privind data preparării sau congelării. De asemenea, echipamentul folosit pentru depozitare nu era omologat, fapt care pune sub semnul întrebării siguranța alimentelor oferite clienților.

Citește și: Salam românesc doar pe etichetă! Cum i-a ”prins” Piedone

Pentru nerespectarea acestor reguli, conducerea localului a fost somată să aplice un plan de remediere într-un termen de maximum 30 de zile. În caz contrar, ANPC a avertizat că unitatea riscă să fie închisă. Cristian Popescu Piedone vrea să se asigure că românii vor beneficia de serviciile pentru care plătesc într-un mod corect, fără a exista riscul de a consuma alimente alterate în restaurante.

„Nici acest frigider să știți că nu este omologat, chiar dacă este foarte frumos. Îmi traduceți și mie ce este aici? Carne de porc am înțeles, dar ce scrie aici? „3. 7, ce? plus 7”. Consumatorul nu are nicio garanție când ați fiert-o, când ați pus-o, pentru că dacă e ținută mai mult de 7 zile la congelare își pierde calitățile. Tot ce aveți astăzi aici se supune spre casare, pentru că nu avem date de identificare asupra produselor. Un plan de remediere într-un timp rapid, maximum 30 de zile. Dacă pe 30 de zile nu se conformă, închidem unitatea”, a mărturisit Cristian Popescu Piedone.