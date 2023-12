Ce a putut să facă Rareș Prisăcariu, de la Românii au talent, de 1 Decembrie. Toată lumea a rămas impresionantă de calitățile micuțului

Rareș Prisăcariu (7 ani), micuțul care a câștigat Românii au Talent 2023, a reușit să impresioneze din nou internauții. În zi de mare sărbătoare, de 1 decembrie – Ziua Națională a României- puștiul minune le-a urat românilor ”La mulți ani” într-un mod unic.

Rareș Prisăcariu continuă să impresioneze cu talentul său unic de orator. Marele câștigător al sezonului 13 Românii au Talent de la Pro TV a reușit să aducă zâmbetul pe buze românilor, însă nu oricum.

De data aceasta, puștiul de 7 ani și-a etalat veleitățile de orator în cadrul școlii de dicție – Școala TV Dicție.ro. Cu ocazia zilei Naționale a României, Rareș Prisăcariu a prezentat programul evenimentelor de 1 decembrie 2023. În cadrul unei postări pe Facebook, câștigătorul de la Pro TV a impresionat milioane de utilizatori cu talentul său. Deși este la o vârstă fragedă, micuțul geniu adoră să citească și este implicat în mai multe proiecte de dezvoltare personală: cursuri de teatru și de dicție.

Micuțul geniu este din Botoșani și-a descoperit talentul actoricesc la vârsta de 5 ani, atunci când se juca prin casă și interpreta tot felul de personaje. În prezent, Rareș se poate lăuda cu aproximativ 200 de cărți citite, cursuri de teatru și apariții impresionante în fața camerelor de filmat.

În urmă cu doar câteva luni, Rareș nici nu visa că va ajunge să câștige marele premiu de la Românii au Talent. Puștiul a fost înscris în competiție de către mama sa.

„Mă numesc Rareș Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din leagănul culturii, de la Botoșani. Și vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani, pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești. Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți. Am citit de mic și am învățat cât de important este cititul, pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept. Autorul meu preferat e Mihai Eminescu. L-am descoperit prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă. (…). La «Românii au talent» nici nu visam să vin, mama m-a înscris și când am auzit seara că o să trec mai departe m-au trecut toți fiorii mei”, a declarat Rareș la Românii au Talent.