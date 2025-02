Ce-a putut să împartă Andreea Bostănică pe străzile din Capitală. O bătrânică și-a făcut cruce! VIDEO

Într-una din zilele friguroase din București, Andreea Bostănică a reușit să le aducă zâmbetul pe buze trecătorilor. La biserică, la piață sau în magazine, influencerița a răspândit voie bună și multe emoții. Gestul tinerei le-a impresionat pe femei.

Cu ocazia zilei de Valentine`s Day, Andreea Bostănică a primit sute de buchete de trandafiri. Florile abia au încăput în apartamentul ei, însă, cu această ocazie, influencerița s-a gândit să le aducă și altor femei zâmbetul pe buze. Deși tânăra continuă să stârnească numeroase controverse în mediul online, de data aceasta până și cei mai înfocați hateri au fost înduplecați de gestul pe care l-a făcut.

Andreea Bostănică și-a încărcat portbagajul mașinii cu toate buchetele de trandafiri din casă și a mers să le ofere doamnelor și domnișoarelor de pe stradă. În piețe, magazine sau în biserică, influencerița a oferit în dar florile pe care le-a primit de la iubitul ei, în timp ce filma reacția trecătorilor. În timp ce unele femei au rămas mute de uimite, unele dintre ele au primit florile cu brațele deschise și chiar și-au făcut semnul crucii, arătându-și umirea și bucuria.

Imaginile au adunat peste 1,3 milioane de vizualizări, iar cei mai mulți dintre privitori nu s-au putut abține și au lăsat câteva impresii în secțiunea comentariilor.

”Nu este doar despre a primi, este și despre a dărui. Așa cum pe mine m-au făcut foarte fericită florile pe care le-am primit, am vrut să dau puțin din această fericire mai departe”, a scris Andreea Bostănică în descrierea imaginilor de pe TikTok.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bostănică a declarat că tot ceea ce are acum a reușit să obțină datorită muncii sale. Fie că este vorba despre activitatea sa pe social media sau cariera sa în domeniul muzicii, tânăra din Republica Moldova se mândrește cu un statut la care multe fete nici măcar nu îndrăznesc să viseze. Creatoarea de conținut a mărturisit că din banii pe care îi câștigă acum își permite luxul să trăiască o viață fără griji și chiar să facă anumite investiții.

„Eu cânt de la 13 ani și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut norocul să am succes încă de la prima piesă. Am câteva apartemente în Chișinău și câteva în București. Toți banii i-am investit! Acum mi-am luat și casă în București. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt recunoscătoare că mi se împlinesc visurile”, a declarat Andreea.