Ce a putut să spună Alex Dobrescu despre Cristina Cioran, la doar câteva zile de la despărțire: „E femeia vieții mele””

Alex Dobrescu anunța în urmă cu doar câteva zile faptul că este „fostul iubit” al Cristinei Cioran. Informația a fost confirmată și de fosta prezentatoare TV la scurt timp, iar din acel moment cei doi au intrat în atenția oamenilor. Fanii celor doi și-au dorit să afle ce s-a întâmplat și de ce au decis atât de brusc să își încheie relația.

Cristina Cioran a fost prima care a făcut declarații despre separarea de tatăl fetiței sale. Vedeta mărturisea că neînțelegerile și-au spus cuvântul, iar în momentul în care a fost întrebată dacă mai există cale de împăcare, blondina nu a dat un răspuns clar.

Recent însă, situația a fost lămurită de mai tânărul Alex Dobrescu. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, acesta a vorbit în cadrul unui interviu despre nunta cu mama fetiței sale care urmează să aibă loc în doar câteva săptămâni.

„E bine (n.r. – Cristina Cioran), avem un alt apartament unde se odihnește cu fata noastră, o îngrijește perfect. O să revină săptămâna viitoare și o să vă povestească cu drag despre marele eveniment care o să aibă loc în viața noastră. Nu ne-am despărțit, se speculează multe lucruri, ne iubim cu adevărat. Este doamna și femeia vieții mele, mi-a dăruit cel mai frumos cadou pe lume. După băiatul pe care îl am, mi-a făcut o fetiță perfectă și în curând o să ne căsătorim.

În curând! În 2-3 săptămâni, am pus detaliile la punct și sper să ne primească și să facem nunta la Loft. Și în biserică, bineînțeles, că noi respectăm normele”, a declarat Alexandru Dobrescu pentru spynews.ro.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu

În urmă cu ceva timp, Cristina și Alex au acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în cadrul căruia au vorbit despre cum s-au cunoscut. Aceştia au dezvăluit cum a început relația lor.

”Ne-am cunoscut la o petrecere de ziua cuiva, ne-am distrat… A fost fun. Pur şi simplu, am intrat în vorbă… Eu cred în întâlniri. Nimic nu este întâmplător şi orice întâlnire este foarte importantă. Nouă ne-a fost dat să ne întâlnim ca să ne facem fericiţi. Când l-am văzut prima oară, mi s-a părut foarte amuzant, ne-am lipit unul de altul, dar nu era nicio legătură sentimentală atunci, pe loc. După care ne-am reîntâlnit”, a detaliat Cristina Cioran.

Alex Dobrescu a completat: ”La Snagov, pe 8 august 2020… Au fost mai mulţi paşi, dar nu ştim care a fost primul”.

Mai mult, Alex Dobrescu a vorbit la momentul respectiv și despre nunta cu mama fetiței sale: ”Numai că noi suntem ca şi cum am fi deja căsătoriţi. Am tot cerut-o! Am în minte şi locaţie, şi tot, dar mai aşteptăm”.