Ce a rugat-o Minerva pe buna ei prietenă, chiar de ziua sa de naștere: ”Ea cu siguranță știa că o să plece din planul fizic”

Moartea Minervei a șocat lumea astrologiei și a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. Deși multă lume se aștepta ca aceasta să fi știut când își va încheia drumul pe pământ, se pare că realitatea a fost alta. O bună prietenă a regretatei astroloage, Sanda Ionescu, a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre ultimele clipe din viața acesteia.

Minerva, al cărei nume real era Gabriela Dima, s-a stins din viață pe 7 martie, după o luptă grea cu o boală nemiloasă – cancerul. Deși apropiații au aflat abia recent despre gravitatea situației, medicii avertizaseră familia că deznodământul tragic se putea întâmpla oricând. Cu toate acestea, Minerva a ales să își păstreze suferința doar pentru ea, fără să își împovăreze cei dragi.

Contrar speculațiilor că și-ar fi prezis sfârșitul consultând harta astrologică, prietena sa, Sanda Ionescu, susține că acest lucru nu este adevărat.

„Eu nu știu dacă ea a afirmat așa ceva, pentru că noi avem un principiu, noi când deschidem o hartă astrologică, acea hartă este pur harta vieții, nu știu dacă a văzut asta în harta ei și din câte știu eu nu, ce știu și pot să confirm acum, ea știa că are tumoare, nu a spus la nimeni, voia să protejeze pe toată lumea, nici măcar mama ei nu a știut, pentru că eu ieri când am aflat că este în metastază m-am blocat. (…) Ea cu siguranță știa că o să plece din planul fizic, dar nu știu dacă și-a prevăzut asta în hartă și nu este indicat să ne uităm într-o hartă să ne căutăm moartea.(…) Ultima oară am vorbit cu ea de ziua ei și făceam glume cu ea.

Mi-a zis „Îmi promiți că anul ăsta mă iei la AstroAnima?”, i-am zis că locul ei e acolo tot timpul, atunci am vorbit ea ultima dată, pe 7 februarie, și mi-a zis că îi este rău, că leșină, i-am zis să meargă la spital. Din momentul în care s-a internat, eu nu am mai vorbit cu ea, adică n-a mai răspuns la telefon.”, a povestit Sanda Ionescu pentru wowbiz.ro.