Minerva a păcălit moartea de mai multe ori! Cum a scăpat teafără din accidentele în care a fost implicată: ”M-am dat peste cap cu mașina!”

Celebra astroloagă Minerva s-a stins din viață la 66 de ani, pierzând lupta cu boala grea ce o măcina. Cu toate acestea, de-a lungul vieții, astroloaga a fost aproape de moarte în mai multe rânduri, însă de fiecare dată a reușit să scape miraculos. Chiar cu câteva luni înainte de a se stinge, Minerva a vorbit public despre cumpenele care i-au marcat existența și despre cum și-a înfruntat de nenumărate ori destinul.

În dimineața zilei de 7 martie 2025, Minerva și-a dat ultima suflare pe patul Spitalului Sfântul Ioan din București. Femeia care a cucerit România cu previziunile sale astrologice suferea de cancer în stadiu terminal, iar organismul ei a cedat în fața bolii necruțătoare. (Vezi mai multe detalii AICI). Potrivit apropiaților, familia știa că sfârșitul este aproape, iar de organizarea funeraliilor se va ocupa fratele său, conform astrologului Valeriu Pănoiu.

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Minerva a făcut o mărturisire surprinzătoare despre cum a păcălit moartea de cinci ori. Fără să își ascundă experiențele grele prin care a trecut, astroloaga a vorbit despre accidentele grave în care a fost implicată și despre modul în care a scăpat teafără, ca prin minune.

„Cam de vreo cinci ori (n.r. a păcălit moartea). Dar alta e problema, gândește-te că m-am dat peste cap cu mașina de vreo două ori. Am ieșit dintre fiare cum mă vezi. Am descoperit că am un defect morfogenetic. Am o proteză hibrid, ca orice Vărsător sunt deschizător de drumuri, dacă la mine merge, merge și la alte milioane de oameni”, a dezvăluit Minerva.