Ce a spus Marian Drăgulescu despre relația cu actuala iubită, Simona: „Nu e o prioritate”

Marian Drăgulescu are o relație de doi ani cu Simona, cea care îi este alături zi de zi. Sportivul a avut o căsnicie cu Larisa, cea care i-a oferit doi copii, însă, în urmă cu mai mulți au ales să meargă pe drumuri separate. Acum, Marian a anunțat ce planuri are cu Simona, actuala iubită.

Marian Drăgulescu (42 de ani) iubește cu patos, din nou, după ce a trecut printr-un divorț mai greu. Sportivul a ales să se despartă de fosta soție, Larisa Drăgulescu, mama copiilor lui, dar iată că soarele a răsărit din nou pe strada lui și iubește și este iubit de Simona, actuala parteneră de viață. În cadrul unui interviu recent, gimnastul a declarat ce planuri de viitor are cu Simona.

Marian Drăgulescu, despre planurile pe care le are cu Simona

Sportivul susține că își dorește să devină tată, din nou și să formeze o familie mare cu actuala parteneră de viață, Simona.

„Pe plan personal îmi doresc, normal, și eu și Simona, iubita mea, să ne mărim familia, ne dorim un bebeluș, cam asta ne dorim anul acesta. Îmi plac copii, îmi place să trec prin toate etapele, de când învață să meargă de-a bușilea, să meargă în picioare, să mănânce”, a declarat Marian Drăgulescu, potrivit Libertatea.

Cât despre nuntă și oficializarea relației, sportivul declară că își dorește să facă și acest pas, însă nu reprezintă o prioritate, în prezent.

„În viitor, de ce nu, vrem să ne oficializăm și relația, dar le luăm pas cu pas. Nu am stabilit nimic încă, adică nu e o prioritate. Noi ne înțelegem bine oricum, adică va veni și pasul acesta”, a mai completat acesta.

Cum se înțeleg cei doi iubiți

Marian Drăgulescu susține că are mare încredere în partenera lui de viață și că ea este cea care îl completează permanent, indiferent de momentele prin care trec.

„Ne înțelegem foarte bine, am mare încredere în ea. Ea de profesie este inginer, corporatist, la birou toată ziua, ea nu prea a avut până acum contact direct cu lumea, dar eu am cunoscut-o și am avut încredere în ea”.

