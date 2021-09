Ce afacere are Anda Adam! ”Am avut oportunitatea să o încep înainte să intrăm în pandemie”

Concertele și evenimentele nu sunt singurele surse de venit ale artistei Anda Adam! Cântăreața s-a lansat într-o nouă ramură, chiar înainte de pandemie, care îi aduce un venit consistent. Ce afacere are Anda Adam?

Este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, însă nu toată lumea știe că Anda Adam activează și în altă ramură! Artista a mărturisit că, înainte ca pandemia de coronavirus să izbucnească, s-a apucat de afaceri în domeniul imobiliarelor, fapt ce îi aduce venituri substanțiale. Chiar dacă muzica nu a fost foarte profitabilă în perioada pandemică, Anda Adam a reușit să facă bani și prin alte moduri. În afară de sumele de câteva sute de euro pe care le scoate cu ajutorul canalului de Youtube, cântăreața activează și în ramura imobiliară, fiind dezvoltator de case în zona Pipera – Tunari.

”Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro. (…) Am avut oportuniatea să-mi încep o afacere înainte să intrăm în pandemie. Sunt dezvoltator, fac case în zona Pipera-Tunari”, a spus artista la Antena Stars.

Cât despre industria imobiliarelor, Anda Adam se dedică acestei laturi, chiar lucrând cot la cot cu muncitorii: ”Sunt călare cu ei pe acoperiș. Deci mor cu ei în dinți, nu mă interesează. N-am rău de înălțime, mă sui, îmi pun casca în cap, sunt până la genunchi de noroi dacă este nevoie”.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit

Cuplul format din Anda Adam și Sorin Niculescu s-a destrămat. Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate și să pună punct relației. Foștii soți au fost extrem de discreți în ceea ce privește despărțirea și au dorit să țină departe totul de ochii curioșilor.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”,a spus fostul soț al Andei Adam, după despărțire.

Sursă foto: arhivă Cancan / capturi video Youtube