Cum a apărut îmbrăcată Anda Adam într-o emisiune TV. A furat toate privirile

Anda Adam a avut o apariție foarte sexy și provocatoare într-o emisiune de televiziune de la Kanal D. Ba mai mult decât atât, toamna a venit cu o provocare pentru cântăreață, căci va face parte din proiectul „Bravo! Ai stil – Celebrities”, fiind una dintre concurente.

Anda Adam a fost cu o zi în urmă la un eveniment în Vaslui, iar cum viața de artist înseamnă să faci mereu drumuri în toate colțurile, pentru a onora contractele, există momente când aceștia sunt presați de timp și nu apucă întotdeauna să schimbe ținutele. În emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D, Anda Adam a avut o apariție surprinzătoare, sexy și provocatoare. Ținuta pe care a purtat-o pare că i-ar lăsa la vedere lenjeria intimă, însă, de fapt, în acel mod este făcută piesa vestimentară.

Tot în emisiune, Anda Adam a făcut o dezvăluire personală. A mărturisit care este motivul pentru care este fericită: „Sunt fericită. Am mai multe motive: Evelin, iubitul meu, voi. Când ai motive să fii fericit şi pui seara capul pe pernă şi îţi dai seama că ai avut încă o zi minunată, totul e bine. Mi-am dat seama că timpul nu poate fi cumpărat, aşa că trebuie să profităm de fiecare secundă pe care o avem. Iubesc ţara asta şi oamenii din ea, dar sunt şocată că judecă mult, îşi dau cu părerea deşi nu au habar despre ce vorbesc. Noua mea relaţie de iubire e o sursă de inspiraţie pentru mine”.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit

Cuplul format din Anda Adam și Sorin Niculescu s-a destrămat. Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate și să pună punct relației. Foștii soți au fost extrem de discreți în ceea ce privește despărțirea și au dorit să țină departe totul de ochii curioșilor.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a spus fostul soț al Andei Adam, după despărțire.

Sursă foto: arhivă Cancan, capturi video youtube