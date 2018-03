Andrei Gheorghe a fost căsătorit de două ori, prima dată cu Maria Olaru, iar a doua oară cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța în 2007 de Maria, ulterior căsătorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, în mare secret, în 2015. În ciuda faptului că a câștigat sume mari în urma contractelor pe care le-a avut, în special cu posturile TV, Andrei Gheorghe nu a rămas cu cine știe ce avere.

Contactat de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, avocatul Nicolae Lolea, care l-a reprezentat pe Andrei Gheorghe la divorțul de prima soție, nu a exclus ipoteza ca celebrul realizator să fi avut un testament. „Îmi pare rău că a murit. Nu am mai colaborat în ultimul timp. M-a recomandat cineva atunci când l-am reprezentat în procesul de divorț (n.r.- de prima soție, Maria Olaru). Nu știu dacă și-a făcut testament. Omul, dacă știe că are probleme de sănătate, își face testament. Știu că la momentul la care a divorțat avea o fetiță care avea 14 ani. Au divorțat amiabil, la notar, iar fetița a rămas la mamă. Era un om normal, lucid. Din ce am aflat atunci, când a divorțat, nu se mai înțelegea cu soția. Voia să păstreze legătura cu fetița lui, asta era important pentru el”, ne-a declarat cunoscutul avocat. (CITEȘTE ȘI: Busu a vorbit despre Andrei Gheorghe: „Nu era ușor să stai în apropiere de el”)

În urma divorțului, prima soție a lui Andrei Gheorghe a rămas cu o sumă importantă, ea luându-și ulterior o vilă în Năvodari, cu bijuterii, printre care un pandantiv din aur alb şi galben, în formă circulară, cu diamant, care era evaluat la circa 2.000 de euro, un inel din platină bătut cu diamante, luat din Dubai, evaluat la circa 4.000 de euro și alte inele cu diamante sau cu perle. Andrei Gheorghe i-a plătit Mariei Olaru o pensie alimentară lunară stabilită de instanță la 400 de euro pentru fiica lor, Anastasia.

„Admite cererea principală. Admite cererea reconvențională. Desface căsătoria din culpa comună a soților. Pârâta-reclamantă va reveni la numele anterior, acela de OLARU. Încredințează pârâtei-reclamante spre creștere și educare pe minora GHEORGHE ANASTASIA – ns. la data de 30.06.1993. Obligă pe reclamantul-pârât la 400 EUR lunar pensie de întreținere în favoarea minorei – până la majorat. Stinge litigiul dintre părți cu privire la partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, luând act de tranzacția părților pe care o consfințește. Cu apel 30 de zile de la comunicare în privința divortului. Fără drept de apel în privinta tranzacției”, se arăta în decizia de divorț.

S-a îndrăgostit de Petruța Gheorghe în timp ce suferea după primul divorț

În timp ce era foarte afectat după separarea de prima soție, Maria Olaru, Andrei Gheorghe s-a îndrăgostit de cea de a doua soție, Petruța, la acea vreme Grigoriu. Aceasta avea trei copii dintr-un mariaj anterior cu omul de afaceri Irvin Ray Dyer III. Andrei Gheorghe i-a tratat pe copiii Petruței ca pe propriii lui copii, nefăcând nicio diferență între aceștia și fiica lui biologică, Anastasia. Din acest motiv, cei trei copii ai Petruței au și fost foarte apropiați de Andrei Gheorghe.

Petruța Gheorghe a rămas cu câteva firme în urma divorțului de Andrei Gheorghe. Acestea nu au dus-o deloc bine, însă, potrivit datelor contabile, după despărțirea Petruței de Andrei. Una dintre ele, Casa Novello SRL, raporta o pierdere de 56.676 lei la sfârșitul lui 2016, ultimul an în care există datele contabile pentru această societate. La vremea respectivă, firma prezenta un risc major de insolvență. Nici datele contabile ale Innovative Medical Technology, altă societate care i-a rămas Petruței Gheorghe după despărțirea de celebrul realizator, nu sunt încurajatoare, firma fiind permanent pe pierdere în ultimii ani. (VEZI ȘI: Primele imagini cu fiul lui Andrei Gheorghe, după moartea jurnalistului!)

„Iubitul meu care nu mai eşti aici…Rămâi doar în inimile noastre. O să spun despre tine că eşti extraordinar, că ai trăit extraordinar, ai iubit, ai greşit şi ai făcut lucruri extraordinare. Aşa erai tu, extraordinar… aşa o să rămâi în memoria şi inimile noastre“, a scris Petruţa Gheorghe pe Facebook după moartea neașteptată a fostului ei soț.

Potrivit unei declarații de avere din 2010, atunci când lucra la Ministerul Finanțelor, Andrei Gheorghe nu avea sume mari de bani în conturi. În declarația de avere a acestuia apăreau vila din Voluntari, în care a și fost găsit decedat, terenuri în Voluntari, Snagov şi Poiana Câmpina și obiecte de artă în valoare de 31.ooo de euro.

Într-un text postat pe Facebook în septembrie, anul trecut, Andrei Gheorghe vorbea de „firfirei”. „Speranța a leșinat bătută de jandarmi, Infinitul lucrează la un mall, iar eu îmi număr firfireii și mă gândesc dacă-mi ajung de o funie mai sănătoasă. În față nu văd nimic decât beznă și întuneric, în jurul nostru doar mizerie și dezmăț și nu mai pot și nu mai am răbdare. Am inima uscată și-n gură gust de cenușă. Vă blestem, conducători ai României, și-n pușcărie dacă v-aș băga pe toți, cu nimenea nu aș greși. Vă blestem cu spitalele, școlile, șoselele, șpăgile, înfumurările și prostia voastră agresivă. Vă blestem să muriți stând la coadă, să trăiți din salariu și să vă petreceți bătrânețea cu o pensie obișnuită, într-un oraș obișnuit, cu doi copii obezi și beți în sufragerie și cu părinții în întreținere pe veci. Sunt obosit și drumul nu se mai zărește”, scria Andrei Gheorghe pe Facebook.