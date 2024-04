Ce bărbat își dorește Anna Lesko! Vedeta a dezvăluit ce calități trebuie să îndeplinească viitorul partener „Mă pregătesc pentru…”

Anna Lesko nu s-a mai ascuns și a spus lucrurilor pe nume! Cântăreața, în vârstă de 45 de ani, își dorește un nou partener de viață. Iată ce declarații a făcut vedeta în podcastul moderat de Mihai Morar!

Cântăreața este extrem de discretă când vine vorba de viața ei personală. După relația cu tatăl copilului său, Adrian, cunoscut sub numele de Dj Vinnie, artista s-a retras din lumina reflectoarelor și a știut cum să-și protejeze intimitatea de ochii curioșilor. Vedeta are planuri bine conturate pentru viitor și a împărtășit aceste gânduri cu omul de radio Mihai Morar.

Anna Lesko nu se mai ascunde și a spus că își dorește să aibă un nou partener de viață. În cadrul unui interviu în podcastul lui Mihai Morar, cântăreața în vârstă de 45 de ani a dezvăluit că își dorește anumite calități în viitorul ei partener. Ea subliniază că nu caută un bărbat toxic.

Când cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la malul mării, Irinel Columbeanu a fost captivat de prezența remarcabilă a Annei Lesko. În autobiografiile sale, Irinel a povestit despre cum artista emana un farmec aparte, cu trăsături delicate și o energie vibrantă. În ochii săi, Anna nu era doar o frumusețe fizică, ci și un spirit puternic, determinat și pasionat.

Anna Lesko a exprimat o profundă recunoștință față de fostul milionar și a subliniat că relația lor a fost una extrem de specială și frumoasă. În ciuda obstacolelor și piedicilor întâlnite pe parcurs, artista a menționat că dragostea lor a rezistat timp de peste opt ani.

”Relația mea cu Irinel a fost una de o factură specială. Numai eu și cu el o știm. Pentru cei care caută senzaționalul, le voi spune că nu ne-am certat și am rămas prieteni. Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de 8 ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, aspus, la rândul său, cântăreața.