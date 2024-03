Imagini rare cu Anna Lesko! Cum arăta artista la 17 ani, pe vremea când se iubea cu Irinel Columbeanu. FOTO

De necrezut cum arăta cântăreața Anna Lesko, la vârsta de 17 ani, atunci când l-a cunoscut pe Irinel Columbeanu! Artista și-a făcut intrarea în lumea mondenă într-un mod spectaculos, fiind remarcată când a apărut în public alături de fostul milionar. Acest moment a fost un punct de cotitură în cariera ei și a marcat debutul său în showbiz.

Originară din Republica Moldova, artista a captivat atenția fostului om de afaceri încă de pe vremea când era adolescentă și de atunci și-a păstrat locul în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, mulți au uitat fotografiile care au imortalizat acea perioadă inițială a relației lor.

La vârsta de 17 ani, Anna Lesko a luat o decizie curajoasă: să se mute din Republica Moldova în România, în căutarea unei șanse în industria muzicală. În acea perioadă, Irinel Columbeanu i-a oferit sprijinul necesar pentru a-și începe cariera.

În ciuda diferenței semnificative de vârstă, Irinel Columbeanu, în vârstă de 39 de ani la acea vreme, și Anna Lesko s-au cuplat. Acest pas a fost unul controversat, mai ales că părinții lui Columbeanu nu au fost de acord cu această relație neobișnuită. Cu toate acestea, cei doi și-au urmat inima, iar povestea lor a captivat atenția publicului și a continuat să fie subiect de discuție în lumea mondenă.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1996, atunci când Anna Lesko activa ca dansatoare într-o trupă de balet.

Fostul milionar a mărturisit că a luptat pentru a păstra relația cu Anna Lesko, însă presiunile exercitate de familia sa au fost copleșitoare. În cele din urmă, în ciuda sentimentelor lor, Irinel Columbeanu a cedat și a pus capăt idilei lor.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la mare, iar în una dintre cărțile sale autobiografice, Irinel a povestit despre cum arăta Anna Lesko în acea perioadă și ce l-a atras la ea.

Irinel Columbeanu a descris-o pe Anna Lesko ca fiind o prezență remarcabilă și atrăgătoare. Pe vremea aceea, artista emană un farmec aparte, cu trăsături delicate și o energie vibrantă. Ceea ce l-a atras pe Irinel la ea a fost nu doar frumusețea ei fizică, ci și pasiunea și determinarea pe care le-a demonstrat în fața provocărilor vieții.

La rândul ei, în vârstă de 45 de ani, artista a declarat că îi este profund recunoscătoare fostului milionar și că relația lor a fost una extrem de specială și frumoasă. Chiar dacă au existat piedici și obstacole, Anna Lesko a subliniat că iubirea lor a rezistat timp de mai bine de 8 ani.

”Relația mea cu Irinel a fost una de o factură specială. Numai eu și cu el o știm. Pentru cei care caută senzaționalul, le voi spune că nu ne-am certat și am rămas prieteni. Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de 8 ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, aspus, la rândul său, cântăreața.