Ce bine îi merge în America! Cum arată Raluca Lăzăruț după cinci ani de când a plecat definitiv din România

Una dintre cele mai populare prezentatoare TV din România, Raluca Lăzăruț a început o viață nouă în Statele Unite, în urmă cu cinci ani. Acum duce o viață aproape perfectă lângă soțul ei și are un job care o împlinește.

Raluca Lăzăruț era, în urmă cu cinci ani, una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România, însă a ales să înceapă o viață nouă peste Ocean, alături de noul ei iubit, care între timp i-a devenit și soț.

Cu toate că inițial familia sa nu a fost de acord cu mutarea, faptul că Raluca radia de fericire în fața acestei schimbări i-a convins pe toți să o susțină.

”Plec pentru mine că mi-e bine în relaţia pe care mi-am format-o, pentru că vreau să îmi fac o familie, pentru că am alături de mine un om în care am încredere şi mă simt iubită, plec în America, e foarte posibil să rămân în sfera asta, am 12 ani de experienţă. Familia mea a acceptat destul de greu decizia, dar şi-au mai schimbat părerea după ce l-au cunoscut şi pe el şi s-au liniştit, suntem împreună de mai mult de un an şi jumătate”, mărturisea Raluca Lăzăruț în 2014, la emisiunea Teo Show, înainte să plece peste Ocean.

Raluca a atras o linie și a făcut sumarul celor întâmplate în viața ei de când s-a mutat în Statele Unite.

„Îi mulțumesc soţului meu că mi-a oferit șansa să cunosc altă lume, să mă integrez în ea și să o las să mă influențeze. Nu e vorba că m-am auto-depășit, dar schimbarea de care am avut parte și noul context în care trăiesc, m-au făcut să mă descopăr. Șablonul ăsta cu redescoperitul mă omoară, dar efectiv nu găsesc nicio altă expresie care să exprime mai bine cum mă simt și cât m-a transformat un an și jumătate made in USA.

M-am schimbat. Sunt mai răbdătoare, mai calmă, mai caldă, mai ambițioasă, mai deschisă la nou, la tehnologie, și la experiențe. N-am fost niciodată o sociopată, dar acum sunt mai prietenoasă, mai comunicativă, mai zâmbăreață și mai plină de viață ca oricând. Am descoperit o variantă îmbunătățită a propriei persoane. Un Mini Me nou și efervescent”, scria Raluca pe blogul ei în 2016, după doi ani petrecuţi în America.

De când este în America, Raluca a jucat rolul unei asistente în Chicago Med’, iar în 2017 a castigat un casting ca personaj important’ într-un video game. Ea este femeia din spatele personajului Catwoman, Injustice 2, scrie viva.ro.