Ce bombă-sexy e sora lui Tavi Popescu! „Bunăciunea” nu ratează niciun meci al FCSB-ului | GALERIE FOTO

Tavi Popescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind fotbalistul căruia Gigi Becali i-a fixat o clauză de reziliere a contractului de 100 milioane de euro. Puțină lume știe, însă, că mijlocașul roș-albaștrilor are o soră mai mare, care este o adevărată bombă-sexy. CANCAN.RO vă invită să „răsfoiți” o GALERIE FOTO incendiară cu „bunăciunea” care nu ratează niciun meci al FCSB-ului.

Potrivit PROSPORT.RO, Tavi Popescu are două surori, Andreea și Maya. Prima dintre ele a intrat, însă, rapid în vizorul mai multor fotbaliști din SuperLiga. Tânăra are forme apetisante și face senzație pe rețelele sociale. De când s-a mutat în Capitală, este prezentă la fiecare meci al echipei unde fratele ei, până de curând, a fost căpitan.

În vârstă de 23 de ani, Andreea are o relație apropiată cu Tavi Popescu, pe care îl susține necondiționat, în special acum, când acesta nu traversează o perioadă bună în plan sportiv.

Sora lui Tavi Popescu, urmărită de mai mulți fotbaliști

Sora „perlei” lui Gigi Becali este urmărită, în special pe Instagram, de jucători precum Ianis Stoica (FCSB), Antoni Ivanov (FC Botoșani), Ricardo Grigore (FC U Craiova) sau Geani Crețu (FC Argeș).

Tavi Popescu nu este liniștit nici în plan sentimental, zilele trecute despărțindu-se de Alina, cea care i-a fost o bună perioadă iubită (DETALII AICI).

„M-a dezamăgit, nu știu ce e cu el”

„Pe mine m-a dezamăgit Tavi… nu știu ce e cu el, trebuia să facă ceva. Acolo era pâine de mâncat pentru Tavi. Dacă nu crește, măcar să fie ăla care a fost. Ce a fost? A dat goluri. Eu vreau să dea goluri. Anul ăsta nu vreau să dea 10 goluri, vreau să dea 8 goluri, vreau să dea 6, asta vreau de la el. Ce așteptări? Vreau să dribleze doi și să dea gol. Ieri a vrut să dea în centru, Ceva este acolo, acolo este ceva 100%, dar nu știu ce„, a spus Gigi Becali.