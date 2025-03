Ce cadou a primit Bianca Drăgușanu, de ziua ei? S-a lăudat cu imaginile pe internet

Bianca Drăgușanu s-a împăcat cu Gabi Bădălău și este mai fericită ca niciodată. Blondina și-a sărbătorit ziua de naștere și a primit un cadou impresionant. Vedeta nu s-a putut abține și s-a lăudat cu imaginile pe internet.

În urmă cu două zile, CANCAN.RO a dezvăluit că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au împăcat, după patru luni în care au stat departe unul de celălalt. Și pentru că a trecut atât de mult timp, cei doi au vrut să profite la maximum de momentele petrecute împreună. Luni, 3 martie, blondina și afaceristul au ieșit la cină la restaurantul lui Pescobar, iar a doua zi au ajuns la mall Băneasa, unde au vizionat un film.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au certat rău, acum patru luni, în apartamentul din Pipera al afaceristului, când și Poliția a intervenit (Vezi AICI detalii). S-au împăcat la scurt timp și au ieșit la restaurant (Vezi AICI totul). Însă, după o săptămână, s-au despărțit.

Timp de patru luni au stat separați unul de celălalt, însă acum au revenit la sentimente mai bune. Mai mult decât atât, Gabi Bădălău ar fi surprins-o pe Bianca Drăgușanu cu un cadou neașteptat de ziua ei.

Blondina s-a pozat cu un buchet imens de trandafiri albi. Deși nu a precizat dacă florile sunt de la iubitul său, fotografia pare să fie făcută în mașina afaceristului. Acesta s-a afișat de nenumărate ori în bolidul său, cu interior portocaliu.

Bianca Drăgușanu și-a sărbătorit ziua de naștere joi, 6 martie. Vedeta a avut grijă să se răsfețe pe parcursul întregii zile. Încă de dimineață, blondina a avut parte de nenumărate surprize. Prietenii săi i-au oferit mai multe cadouri și buchete de flori.

Iubita lui Gabi Bădălău a împlinit 43 de ani și arată impecabil. Bianca Drăgușanu a reușit mereu să se mențină într-o formă de invidiat. În urmă cu ceva timp, ea a dezvăluit și dieta care o ajută să își păstreze silueta.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețele, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă!”, a spus Bianca Drăgușanu.