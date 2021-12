Ce cadouri au primit copiii Georgianei Lobonț, de Moș Nicolae. Cântăreața de muzică populară a filmat momentul

Artista, cunoscută sub numele de „prințesa muzicii populare din Ardeal, a avut parte de momente extrem de frumoase în familie. Cu ocazia zilei de Moș Nicolae, cei doi copii ai acesteia s-au bucurat enorm când au intrat în casă și au văzut cadourile pe care le-au primit! Întregul moment a fost filmat de cântăreața de muzică populară.

Cei doi copii s-au bucurat foarte tare, alături de părinții lor, în momentul în care au început să deschidă cadourile pe care le-au primit cu ocazia zilei de Moș Nicolae. Georgiana Lobonț nu a mai stat pe gânduri și, alături de soțul ei, au filmat întregul moment. Micuții s-au așezat lângă daruri și au început să le deschidă și să le arate părinților ce surpriză frumoasă le-a făcut Moș Nicolae! Evident, și artista a primit un cadou deosebit cu ocazia acestei zile!

”Noi am fost plecați destul de mult timp, pentru că am avut foarte multe evenimente, iar copilașii au fost mai mult pe la bunici. Ieri eram în Spania și azi dimineață am aterizat în România. Am dormit puțin acasă, iar ulterior am fost după copii la grădiniță și i-am adus acasă să vadă ce le-a adus moșul. Am fost foarte cuminți”, a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Georgiana Lobonț a povestit ce a făcut în ultimele zile. Cântăreața de muzică populară rememorează și momentele din copilărie, când primea păpuși, hăinuțe și dulciuri.

”Ei și-au pregătit ghetuțele la soacra mea, pentru că acolo au rămas în weekend. Au primit cadouri și la bunici, dar acasă la noi le-am lăsat pregătiți papuceii de casă. Moșul a fost foarte atent și nu a omis căsuța noastră, a intrat și pe acolo. Era foarte frumos, era plin de zăpadă. Nu era chiar asa darnic moșul la început. După ce am crescut îmi aduc aminte că primeam mai multe păpușele, haine și dulciuri. Când eram mici îmi aduc aminte că am primit taote trei surori o pungă de lego și o sticla de suc. Îl așteptam mereu pe moșul cu surorile mele, aveam strategie cum să dormim și să îl prindem. Odată am dormit sub brad la bunica, iar moșul a venit, însă noi nu l-am văzut”, a mai spus Georgiana Lobonț.

Sursă foto: Capturi video Youtube – vlogul Georgianei Lobonț