Alexandru Arșinel ajungea la spital, marți seara, după ce i s-a făcut, brusc, rău. Deși medicii i-au cerut-o, actorul a refuzat internarea și s-a întors, pe picioarele lui, acasă. Unde-l aștepta soția, dar și teancul de bani pe care-l primise de la poștaș. Chiar înainte de a ajunge la spital, actorului îi sosise pensia. Sumă colosală pentru muritorul de rând. CANCAN.RO are imaginile cu ”cărămida” de bani livrată și vi le prezintă, în exclusivitate.

Problemele de sănătate îl chinuie pe Alexandru Arșinel, mai ales că are și o vârstă… A trecut prin multe, a făcut transplant de rinichi, a fost operat pe cord, a trecut prin Covid, iar de curând a ajuns, din nou, la spital.

A plecat de acolo pe picioarele lui. I se făcuse rău, dar medicii au rezolvat. Actorul nu are, însă, probleme financiare. Măcar atât! Veniturile sale sunt de invidiat, pensiile, cumulate, ating o sumă amețitoare, aproximativ 9.000 de lei!

Alexandru Arșinel a primit ”cărămida” de bani înainte să ajungă la spital, cu ambulanța

Paparazzii CANCAN.RO aveau să-l surprindă pe poștaș fix la ușa actorului, pregătit să-i dea banii. A scos fluturașul de pensie, apoi ”cărămida” de bancnote. Una consistentă, care i-a ”apăsat” palma. Omul a așteptat puțin, apoi i s-a deschis. A făcut ”tranzacția”, una dublă, pentru că Alexandru Arșinel avea să semneze pentru mai multe pensii cumulate. Câteva minute a durat totul, după care poștașul și-a pus geanta pe umăr și s-a retras.

„Există o indemnizație de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecți. Am obținut locul întâi într-un top al celor mai buni artiști.

Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani și am obținut o indemnizație de merit si o pensie după 70 de ani de muncă, am fost 20 de ani director”, dezvăluia Alexandru Arșinel, la Antena Stars.

