Ce cazare a primit o turistă într-un hotel de 4 stele din Sinaia. Cum arată camera de 430 lei / noapte

O turistă și-a expus experiența personală pe care a avut-o, după ce s-a cazat la un hotel de patru stele din Sinaia. Aceasta a stat trei nopți. Chiar dacă anumite servicii au fost foarte mulțumitoare, turista a consemnat, într-o postare de pe internet, și o serie de aspecte care au dezamăgit-o. Iată detaliile mai jos, în articol.

O turistă s-a cazat într-un hotel de patru stele din Sinaia, pe o perioadă de 3 nopți. Pentru minisejur, aceasta a scos din buzunar suma de 1290 de lei. În prima parte a postării, femeia s-a arătat foarte încântată de anumite servicii pe care hotelul i le-a oferit. De exemplu, micul dejun a fost excelent, iar spa-ul a fost curat și modern. În plus, parcarea a fost inclusă în prețul cazării.

„Bună ziua! Doar ce am terminat un minisejur în Sinaia, fiind cazată un hotel! Am plecat de acasă miercuri dimineața, fără a avea o rezervare la vreun hotel. Ajunși în Sinaia, am hotărât să ne cazăm la un hotel de 4 stele, văzând pe site-ul hotelului condițiile de cazare și faptul că aveau un spa.

Ajunși în recepție, am primit ultima cameră liberă, la prețul de 1290 lei pe 3 nopți. La final de minivacanță (miercuri – sâmbătă dimineață check out) pot să vă spun: mic dejun chiar fabulos, spa un pic aglomerat cu restricție de 1.5 ore pe zi de acces, dar care era foarte curat și arăta bine (modern), parcare inclusă în preț, curățenie”, și-a început postarea turista care a mers în vacanță la Sinaia și s-a cazat într-un hotel de patru stele.

Ce a găsit turista în camera de hotel în care a stat?

Însă, pe lângă faptul că s-a arătat mulțumită de mesele pe care le-a servit și spa-ul care era foarte curat, turista, însă, a avut parte și de dezamăgiri. Potrivit mesajului pe care l-a scris în postare, pe un grup de Facebook, turista a găsit o serie de „minusuri” în camera de hotel în care a fost cazată.

„În schimb, aspectul camerei a fost extrem de dezamăgitor pentru un hotel de 4 stele: prizele se mișcau în perete, draperiile pătate de vin, baia din epoca ceaușistă, ușile arătau deplorabil, calorifere ruginite. Deci cea mai mare dezamăgire a fost raportul calitate-pret, faptul că la recepție sau pe site nu menționează că există în hotel camere de 2 stele și camere de 4 stele (pentru că nu înțelegeam diferența dintre camerele de pe site și cea pe care am primit-o)”, a mai notat turista, pe Facebook.

