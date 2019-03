Ce cuvinte a putut să îi scrie Cătălin Botezatu, pe coroana funerară, Zinei Dumitrescu: „Te…”

Moartea Zinei Dumitrescu a lăsat un loc gol în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o și au iubit-o. Dana Săvuică și Cătălin Botezatu sunt doar doi dintre toți cei care au dorit să lasde un mesaj de adio la trecerea în neființă a ”Mamei Zina”.

Cătălin Botezatu a trimis o coroană de flori şi a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare: „Zina Dumitrescu este dincolo de tot ceea ce aş putea fi eu vreodată. Ea n-a murit, fiindcă nu poate să moară. Mama Zina este dincolo de suferinţa omenească, dincolo de vanitate, de tristeţe sau de glorie. Ştiu că a trăit frumos, pentru că e un om uluitor, extraordinar, un om frumos şi bun în adevăratul sens al cuvântului. Orice aş spune despre ea este prea puţin. Singurul meu regret e că acum, când este printre îngeri, nu mai pot s-o îmbrăţişez. Pentru mine, nu va fi niciodată o amintire, va fi întotdeauna a doua mea mamă”.

”Va rămâne mereu în inima noastră”

„A fost o persoană care ne-a format ca oameni şi profesionişti în modă, iar pentru asta îi vom fi veşnic recunoscătoare şi va rămâne mereu în inima noastră. Am intrat în sala unde era depusă, i-am dus flori, am aprins lumânări şi am stat alături de fiul ei până când a fost luată de acolo. A fost incinerată după ce am plecat noi. Nu am vrut să stăm mai mult decât timpul alocat, am stat acolo cât am considerat necesar”, a declarat Dana Săvuică, citată de click.ro.

În jurul orei 10.00, fostele manechine s-au îndreptat spre Casa de Modă Venus de pe Calea Victoriei, unde au depus coroane de flori şi lumânări. „Acela este locul în care ea şi-a dedicat viaţa şi cariera. Pentru noi toţi, Casa de Modă Venus este acasă, acolo am trăit atâţia ani de fericire, pasiune, dăruire şi muncă alături de doamna modei româneşti, Zina Dumitrescu”, a mai spus Dana Săvuică.