Ce declarații a făcut Liviu Vârciu despre zvonurile că ar fi bolnav: „Să mă ajute Dumnezeu”

Liviu Vârciu a făcut lumină în ceea ce privește starea lui de sănătate, după ce s-a vehiculat că are probleme mari de sănătate. Ce declarații a făcut prezentatorul TV.

Liviu Vârciu știe să facă haz de necaz din orice. Are umorul în sânge și publicul îl apreciază pentru carisma și buna dispoziție cu care se prezintă de fiecare dată, indiferent de context.

În ultima vreme, Liviu Vârciu a fost ținta unor răutăți și s-a zvonit despre el că este bolnav și că are nevoie de ajutor, motiv pentru care a ales să iasă public și să declare cum stă situația de fapt.

Liviu Vârciu, declarații despre starea lui de sănătate

Se pare că cineva a vrut doar să glumească pe seama prezentatorului și să facă un cont fals de Tik Tok, în care pretinde că Liviu Vârciu e grav bolnav.

„Băi, fraților, e unu pe TikTok. Eu nu am TikTok…M-a pus cu «să mă ajute Dumnezeu, că-s bolnav, că am mască». M-au sunat o grămadă de prieteni. Băi, sunteți nebuni la cap? Puneți cu mine ce vreți voi, dar nu puneți tâmpenii. Poate ăsta e (n.r: arătând către Andrei Ștefănescu, alături de care se afla în mașină), că i-a căzut părul, dar nu mie. Deci sunt bine, sănătos, mulțumesc de grijă. Dar ai mei cu siguranță știu, cei care mă urmăresc știu că sunt bine. La cap n-am fost niciodată, dar în rest sunt bine”, a declarat Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.

Ce se întâmplă cu noul film pe care l-a anunțat

După ce a dat lovitura cu filmul intitulat „Zăpadă, ceai și dragoste”, Liviu Vârciu a anunțat că mai are în lucru încă un film. Doar că, între timp, lucrurile au rămas neașezate, asta pentru că încă nu are bugetul necesar și nici timp destul pentru a se ocupa și de acest film.

„Nu am mai făcut nimic cu filmul. Pur și simplu nu am avut timp, întrucât am avut filmări pentru emisiune. Așa că l-am amânat pentru luna ianuarie. Încă nu am bugetul necesar. Am mai făcut rost de ceva bani, dar tot ne-ar mai trebui vreo 200.000 de euro”, a declarat Liviu Vârciu, pentru PlayTech.