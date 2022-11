Imaginea care a smuls zâmbetele și admirația internauților. Ipostaza în care Liviu Vârciu și fiul său au apărut în mediul online. FOTO

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cuplul a fost binecuvântat cu doi copii minunați, o fetiță și un băiat. Artistul a devenit tătic de băiat în urmă cu doi ani de zile, când micuțul Matei Liviu a venit pe lume. Cert este că Liviu Vârciu a decis să îi țină pe cei mici cât mai feriți de ochii lumii, însă fiecare apariție în mediul online îi uimește pe urmăritorii actorului.

„Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei.

Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.”, a declarat Liviu vârciu, în cadrul emisiunii ,,Acces Direct”. (VEZI ȘI: CUM SE ÎNȚELEGE LIVIU VÂRCIU CU IUBITUL FIICEI SALE, CARMINA: „PÂNĂ ACUM VĂD CĂ TOTUL A FOST ÎN REGULĂ”)

Recent, Liviu Vârciu a împărtășit cu internauții o ipostază de-e dreptul amuzantă și savuroasă cu mezinul familiei. Vedeta a imortalizat un moment în care cel mic îl trăgea de păr, Liviu Vârciu menționând sub forma unei glume faptul că Matei Liviu este ,,agresiv” precum mama sa.

,,E agresiv ca mama lui”, a spus într-o notă amuzantă Liviu Vârciu, pe contul său de Instagram.

Cum s-a schimbat viața lui Liviu Vârciu și a Andei Călin după ce au devenit părinți

Liviu Vârciu a devenit tată pentru a treia oară, el având deja o fiică mai mare pe nume Carmina. După ce a întâlnit marea dragoste alături de Anda Călin, cei doi au adus pe lume o fetiță și un băiețel. Viața lor s-a schimbat în bine, lucru declarat chiar de Liviu Vârciu. (CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU ESTE UN TĂTIC MODEL! SACRIFICIUL ENORM PE CARE L-A FĂCUT PENTRU FIICA LUI CEA MARE)

,,Eram liniștiți, dormeam, puteam să plecăm, puteam să mergem să facem un șpriț, puteam să facem multe lucruri în casă. Lăsând gluma la o poarte, ne-a schimbat în bine, ne-a maturizat un pic. Nu mai fac tâmpeniile pe care le făceam, cheltuielile”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit ,,Xtra Night Show”.