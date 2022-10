Cum se înțelege Liviu Vârciu cu iubitul fiicei sale, Carmina: „Până acum văd că totul a fost în regulă”

Liviu Vârciu a făcut dezvăluiri despre lecțiile de viață pe care i le-a oferit fiicei sale de 20 de ani, Carmina, dar și despre băiatul cu care aceasta se află într-o relație în acest moment. Iată la ce concluzii a ajuns fostul membru al trupei L.A.

Tații au obiceiul de a fi destul de protectivi cu copiii lor, tocmai de aceea apar mici discuții mai ales în momentele în care fetele își fac primii iubiți. Acesta este și cazul lui Liviu Vârciu care a avut o reacție neașteptată în momentul în care a aflat despre partenerul fiicei sale.

Ce părere are Liviu Vârciu despre iubitul Carminei

Liviu Vârciu are o fiică frumoasă în vârstă de 20 de ani care a luat decizia de a se muta la București pentru a studia. Aceasta are o relație de trei ani cu un băiat pe care îl cunoaște încă din școala generală. Cei doi se bucură de intimitate și nu vorbesc prea des despre viața lor personală, lucru pe care fostul membru al trupei L.A. îl apreciază.

Recent, Liviu a împărtășit cu urmăritorii săi câteva detalii despre modul în care a ales să o trateze în prezent pe Carina. Cântărețul susține că îi oferă fiicei sale libertatea de care are nevoie și nu o mai constrânge așa cum o făcea când nu împlinise încă vârsta de 18 ani. De asemenea, Liviu Vârciu recunoaște că îl place pe partenerul de viață al fiicei sale.

„Eu am avut de discutat până când Carmina a devenit majoră. Având 18 ani, ea decide ce vrea să facă cu viaţa ei şi cu cine. Eu i-am spus că până la 18 ani am decis eu, iar după 18 ani decide ea. A făcut 20 de ani, este cu băiatul de ceva timp, adică nu este de un an sau doi. Se cunoaşte cu el de când erau micuţi. Până acum văd că totul a fost în regulă, mie îmi place băiatul, este un băiat cu bun simţ, sportiv”, a spus Liviu Vârciu despre Carmina și iubitul ei la Antena Stars.