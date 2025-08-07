Ce discuție avusese criminalul din Teleorman cu cele 2 victime, înainte să le ucidă? De aici a pornit totul

Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul dublei crime din Teleorman. Bărbatul, recent eliberat din închisoare, și-ar fi ucis rudele pentru a se întoarce în detenție.

O crimă șocantă zguduie județul Teleorman, după ce un bărbat recent eliberat din penitenciar a comis un dublu omor, ucigându-și mătușa și vărul, iar pe un al treilea membru al familiei l-a rănit grav. Potrivit surselor apropiate anchetei, gestul extrem ar fi fost motivat de lipsa unui adăpost și de dorința criminalului de a reveni în închisoare, mediul pe care îl considera, cel mai probabil, singura formă de stabilitate rămasă în viața sa.

De aici a pornit întreaga crimă

Fapta a avut loc într-o localitate din Teleorman, unde suspectul ar fi ajuns după ce a fost eliberat din închisoare, în urma ispășirii unei pedepse pentru o altă crimă comisă în trecut. Rămas fără locuință și fără sprijin, bărbatul ar fi locuit o perioadă în apropierea unei ferme, supraviețuind în condiții precare. Într-un final, s-ar fi îndreptat către casa rudelor sale, sperând că acestea îl vor primi sub acoperișul lor. Refuzul acestora pare să fi declanșat o reacție violentă, cu urmări tragice.

În urma altercației, individul și-ar fi pierdut complet controlul și a recurs la un gest extrem: i-a atacat pe membrii familiei cu un topor. Mătușa și unul dintre veri au fost uciși pe loc, iar un alt văr a fost grav rănit, luptând în prezent pentru viața sa într-o unitate medicală. Anchetatorii au stabilit că, după atac, bărbatul ar fi scos trupurile neînsuflețite ale victimelor în stradă, unde le-ar fi aliniat în mod grotesc, gest ce a adâncit și mai mult oroarea celor prezenți la fața locului.

După ce a comis dubla crimă și a rănit grav un al treilea membru al familiei, individul a scos trupurile neînsuflețite în mijlocul drumului, unde le-a așezat unul lângă altul, într-o scenă macabră care a șocat întreaga comunitate. Un martor a fost prezent în momentul de după atac și a asistat la momentele tulburătoare care au urmat.

”L-am luat de pe stradă când a venit din închisoare, cam la două săptămâni. Mai făcuse în peco aici. A intrat peste o fată și a bătut-o. Și toată lumea fugea de el. Și i-am zis să vină să stea la mine. Am anunțat de fiecare dată când a plecat de aici poliția, știe”, a declarat bărbatul, potrivit antena3.ro.

Ceea ce urmează după comiterea crimei întărește una dintre ipotezele principale analizate de anchetatori: aceea că mobilul faptei a fost dorința de a reveni în regimul penitenciar. După comiterea dublei crime și a tentativei de omor, suspectul a sunat singur la numărul de urgență 112, anunțând ce a făcut. Nu a încercat să fugă și nici să ascundă urmele faptei, ci i-a așteptat calm pe polițiști la fața locului, având arma crimei încă în mână.

Comportamentul său, departe de a fi al unui criminal care încearcă să-și ascundă urmele, pare mai degrabă al unui individ care și-a premeditat într-un mod bizar întoarcerea într-un mediu pe care îl consideră mai suportabil decât libertatea fără sprijin. Potrivit surselor judiciare, suspectul nu ar fi manifestat niciun regret în timpul audierilor și ar fi oferit informații clare despre desfășurarea evenimentelor.

DUBLĂ CRIMĂ ÎN TELEORMAN! ATACATORUL, UN RECIDIVIST, ȘI-A SCOS VICTIMELE ÎN STRADĂ ȘI A AȘTEPTAT POLIȚIA