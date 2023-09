Ce dramă pentru Andrei Ștefănescu, de la Antena 1. A fost „tradus” de soție cu omul în care avea cea mai mare încredere

Pe plan profesional, Andrei Ștefănescu se poate lăuda, dar atunci când vine vorba de relații, astrele nu au fost deloc de partea sa. Vedeta de la Antena 1 a trecut printr-o adevărată tramă, poate cea mai mare trădare la care nici nu s-ar fi putut aștepta.

Membrul trupei AlbNegru, coleg cu Kamara, a ajuns la altar în anul 2009 cu Sylvia. Mariajul lor nu a durat mai mult de 3 ani. O bănuia de infidelitate, dar când presupunerea i s-a confirmat, durerea a fost una greu de procesat. S-au despărțit cu un real scandal.

Andrei Ștefănescu, înșelat cu cel mai bun prieten

Simțind că soția a început să se poarte ciudat, Andrei Ștefănescu a apelat la un detectiv care să o urmărească. Presupunerea i s-a adeverit, iar divorțul a fost inevitabil:

„Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special. Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte”, a spus artistul la acea vreme.

Și-a încercat norocul în dragoste și cu Antonia

După ce și-a vindecat rana, a început o relație cu o tânără pe nume Antonia. Vreme de 7 ani, lucrurile au mers excelent între cei doi. În anul 2017, au devenit și părinții unui băiețel pe care l-au botezat Ayan. S-au căsătorit, dar mariajul lor a durat doar un an. Astfel, în 2020, au depus actele de divorț.

Andrei Ștefănescu și fosta sa soție nu au rupt căsnicia cu scandal, ci au rămas în toane chiar bune. Împreună, se ocupă de creșterea fiului lor.

,,Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât înainte. Eu am luat lucrurile exact cum au fost. (…) Îmi asum că fiecare are partea lui de vină.

Eu învăț din fiecare experiență pe care o am. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă acolo, ce e în spate. (…) Da, petrecem mult timp împreună pentru copil, ca el să simtă că are doi părinți implicați. Suntem doar doi oameni care se respectă și doi părinți responsabili”, a declarat artistul.

Din anul 2021, are o relație cu colega sa de breaslă, Ștefania Duca.

