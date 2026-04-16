Ce este bine să bei și să faci de Izvorul Tămăduirii pentru sănătate și binecuvântare

De: Anca Lupescu 16/04/2026 | 10:44
Crestinii ortodocsi beau agheasma in aceasta zi

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare fără dată fixă. Este trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. Anul acesta, sărbătoarea pică pe 17 aprilie. Conform tradițiilor și obiceiurilor, este bine ca ortodocșii să facă unele lucruri în această zi. Iată ce trebuie să faci pentru sănătate.

Obiceiuri și tradiții de Izvorul Tămăduirii

Pe 17 aprilie, creștinii ortodocși sărbătoresc Izvorul Tămăduirii. Sărbătoarea este notată cu cruce roșie în calendar și face trimitere la una dintre minunile sărvârșite de Maica Domnului la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului.

În această zi de sărbătoare, preoții săvârșesc slujbe de sfințire a apei. Această apă este folosită de credincioși pentru a stropi animalele din gospodărie și întreagă casă, pe interior și exterior pentru a îndepărta bolile și toate relele.

Se mai stropesc cu apă sfințită și toate recoltele din câmp, astfel încât să fie protejate de grindină.

În această zi, bolnavii trebuie să bea aghiazmă dimineața, pe stomacul gol, pentru a se face bine. În unele zone ale țării, copiii se strâng și fac schimb de obiecte sau alimente, jurându-și loialitate și prietenie.

De Izvorul Tămăduirii, în prima vineri de după Paște, nu se spală, nu se coase, nu se calcă rufe și nu se fac alte treburi casnice.

Se spune că toate apele sunt sfințite în această zi. Mai mult, se spune că apele sunt mai zgomotoase și mai zbuciumate. De aceea, bolnavii care se scaldă în această zi se însănătoșesc, iar fântâna săpată de Izvorul Tămăduirii nu va seca niciodată.

Gospodarii aruncă în această zi apă sfințită peste vitele de povară, ca acestea să lucreze cu spor la lucrările agricole.

Totodată, se crede că de Izvorul Tămăduirii poți afla cât mai ai de trăit. Oamenii din mai multe zone ale țării obișnuiesc să pună o cană sub nuc sau soc, iar dacă găsesc pământ pe fundul cănii, atunci este semn că sfârșitul este aproape.

Ce să bei de Izvorul Tămăduirii

De Izvorul Tămăduirii, în bisericile în întreagă țară preoții fac slujbe de sfințire a aghesmei mici. Se sfințește apa, după care îi stropește pe credincioși în timp ce cântă „Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul Tău”.

Această agheasmă are puteri tămăduitoare și din bătrâni se spune că în această zi este bine ca oamenii să se spele cu rouă și să bea această agheasmă, ca să se ferească de boli și să se vindece de ele.

În această zi se curățau și sfințeau fântânile și se găseau izvoare noi.

Așadar, de Izvorul Tămăduirii, bea agheasmă mică pentru a te feri de necazuri și boli.

Ce să nu faci în această zi

În ziua Izvorului Tămăduirii există câteva obiceiuri și tradiții, dar și câteva lucruri pe care nu trebuie să le faci. În această zi nu se spală haine, nu se calcă și nu se croiesc articole de îmbrăcăminte.

Tradiția spune că lucrurile începute în această zi nu vor fi de folos sau nu vor fi niciodată terminate.

De asemenea, nu se fac treburi casnice obișnuite care implică apă.

Nu este recomandată nici munca în gospodărie sau la câmp.

Agheasma are o semnificație importantă și trebuie respectată și folosită cu bună credință. În unele zone, gospodarii stropesc animalele cu apă sfințită pentru sănătate și spor la muncă.

Rugăciune de Izvorul Tămăduirii

Rostește această rugăciune în ziua sărbătorii Izvorului Tămăduirii pentru sănătate și bunăstare.

„Preacurata, preanevinovata, preamilostiva, prealaudata, pururea Fecioară Născătoare de Dumnezeu Mărie, izvor al dumnezeieștii tămăduiri, grabnic ascultătoare și eliberatoare, apărătoare nebiruita a cres­tinilor, mijlocitoare statornică către făcătorul, na­dejdea, acoperământul și ajutorul celor ce aleargă la ține, îți cer dumnezeiască ta înțelegere.

Nimeni din cei ce au venit la ține nu a ieșit afară lepădat, curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ci, cerând harul, a primit darul cererilor celor de folos. Și noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, intrând cu nevrednicie în preacurata ta casă, în această sfântă mânăstire, alergăm către ține, scăparea noastră, apa­ratoarea noastră, nădejdea, acoperământul, ajutorul nostru, iar tu, că Maica noastră duhovnicească, preaiubitoare și preamilostiva asculți cererile noastre.

În aceste zile viclene, când, după cum profetul David zicea, cel cuvios pe pământ nu mai este și tot omul este mincinos, iar cei ce fac binele au pierit, căci până la unul cu toții s-au sfârșit; când a fugit dragostea celor mulți, pentru că s-a înmulțit faradele­gea, credința s-a micșorat și după cuvântul de-Dumnezeu-propovaduitorului Pavel, gură lui Hristos, oa­menii au devenit – unii mai mult, iar alții mai puțin – iubitori de șine, iubitori de argint, înșelători, trufași, hulitori, nemulțumitori, neștiutori, neînfrânați, neiu­bitori de bine, trădători, iubitori de plăcere, având doar chip de evlavie și nu și lucrare a acesteia;

Deci în această stare de plâns a oamenilor din această ge­neratie vicleană și păcătoasă, a găsit prilej potrivit in­cepatorul întunericului, adâncul urâciunii, șarpele cel din vechime, stricatul, vicleanul și prearaul diavol că să-și arunce toate puterile lui, toate oștile lui, toți slujitorii lui văzuți și nevăzuți asupra Bisericii Orto­doxe, asupra preacuratei și nenuntitei mirese a lui Hristos, că fiarele cele sălbatice urlând și că lupii cei sălbatici apucând și sfâșiind și împrăștiind oile.

Iar cei rânduiți de Domnul pentru a se îngriji și a păzi oile, cu puține excepții, s-au făcut ajutători ai stăpânului întunericului, îngrijindu-se cum să predea tur­ma lupilor celor eretici. Alții, văzându-i pe lupi apu­cand și sfâșiind oile, fiind năimiți, au fugit și au lăsat oile, iar corabia bisericii, din cauza vânturilor celor puternice și a valurilor celor furioase, a multelor raz­boaie văzute și nevăzute, dinăuntru sau dinafară, este în pericol să se scufunde”.

