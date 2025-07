Ce este sistemul de pensii suplimentare? Ce pensionari beneficiază de acești bani

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Cezar Osiceanu a vorbit despre sistemul de pensii suplimentare. Iată ce declarații a făcut acesta!

Într-o ediție recentă a emisiunii Dan Diaconescu Direct, pilotul de linie Cezar Osiceanu a adus în discuție o temă sensibilă și de actualitate: sistemul de pensii suplimentare din România. Dezbaterea a scos în evidență numeroase nemulțumiri și paradoxuri cu privire la modul în care sunt administrate fondurile publice și drepturile profesioniștilor care lucrează în condiții speciale.

Potrivit celor discutate, sistemul de pensii din România continuă să genereze frustrări în rândul celor care contribuie consistent la bugetul de stat, în special în rândul angajaților din domenii cu grad ridicat de risc, cum ar fi aviația comercială. Osiceanu, cu o carieră de aproape 45 de ani în aviație, a atras atenția asupra faptului că, în ciuda cotizațiilor semnificative plătite de-a lungul anilor, beneficiile la momentul pensionării nu reflectă sacrificiile și responsabilitățile asumate.

Una dintre principalele probleme semnalate a fost lipsa transparenței și a echității în redistribuirea contribuțiilor sociale. Banii colectați de la angajați nu sunt direcționați exclusiv în fondul de pensii, ci intră în bugetul general al statului, ceea ce înseamnă că pot fi folosiți pentru alte cheltuieli publice. Această practică afectează direct capacitatea statului de a asigura pensii decente, deoarece fondurile se epuizează rapid, iar statul este nevoit să apeleze la împrumuturi externe pentru a-și acoperi obligațiile sociale.

În plus, în ciuda contribuțiilor suplimentare impuse anumitor categorii profesionale, precum CAS-ul suplimentar de 8% pentru piloți, nu există beneficii proporționale în sistemul medical sau în alte servicii sociale. Osiceanu a subliniat că nu primește un tratament preferențial în spitale sau alte instituții de stat, deși a cotizat ani la rând cu sume semnificative.

Dan Diaconescu: Uite, n-am știut până în seara asta că piloții din România au cease mai mare. Logica care ar fi? Că aveți o muncă mai riscantă sau ce? Că vă accidentați mai ușor sau ce? Că… Trebuie să știți că invitatul meu a fost până la Amsterdam un pic. Adică dimineața a plecat la Amsterdam și seara s-a întors de la Amsterdam. Asta e munca de pilot. Pilot de linie. Mulți care zburați vă spunem. Pilot Cezar Osiceanu. Un drum plăcut.

Cezar Osiceanu: Ce se întâmplă? Există o serie de meserii pe care iar intrăm pe un segment ușor minat pentru că se numește segmentul pensiilor speciale. E total, e o sintagmă, a născut-o presa dintr-o dorință de a amesteca, de a face politică și așa mai departe. Dar trebuie să înțelegem următoarea lucru. În Urania, oamenii ăia sunt condamnați la moarte. cei care au lucrat în mine de uraniu, au 18 ani de activitate, după care poate să plece acasă, că din momentul ăla noaptea luminează precum licurici. Același lucru se numesc condiții speciale, le avem și noi și așa mai departe, care ne dau voie să ieșim la pensie la o anumită vârstă, dacă am îndepărit un număr de ani de aviație și așa mai departe. Acum să vă dau un exemplu. Iar încerc să-l scuze pentru lipsa de modestie, dar pot să vă spun un alt lucru.

Anul acesta, luna viitoare, împlinesc 45 de ani de muncă, din care 45 de ani în aviație. Dacă ar fi să calculezi condițiile speciale care îți dau șase luni de zile la fiecare an în care ai făcut baremul și așa mai departe, părinții mei nu se cunoșteau, dar eu deja munceam. Și acum vin și întreb așa. În… Toată această perioadă mi-ai luat suplimentar acest CSD de 8%, înainte era și 10%. Ca să ies la pensie la 50% și de aia, după aia ai făcut 52% și așa mai devreme. Acum vor să ne ducă până la 60% de ani, nu știu de ce, tot felul de povești. Și am zis, nu mi-ai dat dobândă pentru banii pe care mi-ai luat pentru pensie. Nu mi-ai dat nimic, niciun tratament preferențial la spital, la orice.

În general, rata noastră de îmbolnăvire ca piloți a fost mult mai mică decât la ceilalți, că de-aia suntem aleși să facem această meserie, să avem o sănătate mai bună și așa mai departe. Și cu toate acestea, când vine vârsta de pensionare, tu îmi spui că, dom’le, eu trebuie să fiu solidar și să plătesc pentru pensie un CAS suplimentar, deși Curtea Constituțională a spus domnul Piperea, acum vreo câțiva ani de zile, a susținut foarte puternic faptul că Pensia nu poate fi plătitoare de CAS. De ce? Acum aflăm că, uite, dintr-o dată se poate. Că se poate, da. Acum, problema noastră e următoarea. Și, dragii mei, trebuie să înțelegeți următorul lucru. Omul acesta care mi-a făcut plăcerea și onoarea de a fi alături de el în seara asta este un om ca noi toți ceilalți. Care și-a plătit impuiste, taxe, a îndurat toate celelalte și a mai departe. Și este un om care are dreptul și el la o pensie.

Și fiecare dintre dumneavoastră are dreptul la o pensie. Numai că trebuie să știți următorul lucru. Ceea ce cotizăm noi în fiecare an la pensie, nu se duce în fondul de pensie. Se duce în bugetul statului. Găleata mare. Exact. În care găleata mare vine statul și ea 21% cease, și începe să împrăște la contractele unde au ei interese. Când se termină banii, se împrumută. Și vine omul la pensie și spune, păi nu avem bani de pensie. Și trebuie să ne împrumutăm. Adică, din nou, taxe suplimentare și mai departe.