Ce este Vibrio, bacteria care a contaminat Marea Neagră? Risc uriaș de infectare

Marea ar putea fi contaminată cu o bacterie nouă numită Vibrio. În majoritatea cazurilor, această bacterie se dezvoltă în ape calde, cu o temperatură de peste 20 de grade Celsius. Iată cum să te ferești de ea și ce trebuie să știi!



Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Marea Neagră reprezintă o zonă de risc, iar copiii sunt cei mai afectați. De asemenea, în pericol se află și cei care au zgârieturi sau leziuni pe piele și iau contact cu apa contaminată.

Lista nu se oprește aici, iar această infecție poate fi luată și prin consumarea fructelor de mare gătite insuficient.

La ce trebuie să fii atent pentru a nu te infecta cu Vibrio

În primul rând, părinții trebuie să se asigure că micuții lor nu înghit apă din mare, iar în cazul celor care au leziuni sau zgârieturi pe piele, să le acopere cu un plasture. Specialiștii recomandă gătirea suficientă a fructelor de mare înainte de consumarea lor, scrie observatornews.ro.

Ce simptome există

Simptomele specifice regăsite printre persoanele care au luat contact cu această bacterie sunt dureri de burtă, iritații ale pielii și pot ajunge, în cele mai grave cazuri, la septicemie.

Această bacterie, Vibrio, se înmulțește în momentul în care apa mării depășește temperatura de 20 de grade Celsius. În aceste momente, apa de pe litoralul românesc are în jur de 25 de grade Celsius, ceea ce o face o zonă de risc ridicat.

DSP continuă să extragă în mod repetat probe din apa mării pentru a verifica dacă este prezentă sau nu această bacterie, iar până în acest moment nu au fost semnalate probleme.

