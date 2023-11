Ce face azi medicul Radu Zamfir, supraviețuitor al tragediei din Apuseni. Bărbatul a rămas în sistemul de sănătate publică

Medicul Radu Zamfir, unul dintre oamenii care a supraviețuit în urma tragediei din Apuseni, a continuat să își îndeplinească menirea de a vindeca oameni. Bărbatul a rămas în sistemul de sănătate publică, la aproape 10 ani de la tragedie.

În data de 20 ianuarie 2014, un elicopter s-a prăbușit în Munții Apuseni. Micuța aeronavă a căzut la peste 1.400 de metri altitudine, între județele Cluj și Alba. La bordul său era un echipaj medical ce se îndrepta spre Oradea pentru un transplant de ficat de la un donator aflat în moarte cerebrală. Printre aceștia, se afla și Radu Zamfir, unul dintre supraviețuitorii accidentului.

Ce face azi medicul Radu Zamfir

În urma tragediei din Apuseni, pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion și-au pierdut viața. Restul pasagerilor, copilotul Răzvan Petrescu și medicii Radu Zamfir (Spitalul Fundeni), Valentin Calu (Spitalul Elias), Cătălin Pivniceru (Spitalul Sfânta Maria) și Sorin Ianceu (Spitalul Municipal din Beiuș), au reușit să supraviețuiească.

După aproape 10 ani de la tragedie, doctorul în medicină, Radu Zamfir, este în continuare în sistemul de sănătate public, iar în anul 2019 a fost numit director executiv al Agenției Naționale de Transplant – ANT, printr-un ordin al ministrului de atunci, Sorina Pintea. Medicul este atestat în chirurgie hepato-bilio-pancreatică și chirurgie oncologică, dar a obținut și o diplomă de transplant pentru prelevare multiorgan.

Radu Zamfir are o carieră impresionantă, iar răsplata financiară este pe măsură. Acesta câștigă peste 10.000 de euro pe lună. În declarația sa de avere, este menționat faptul că primește 83125 de lei pe an datorită activității sale de la Institutul Clinic Fundeni. Dar acesta nu este singurul venit! Dintr-o altă colaborare, în același domeniu, a luat 250.000 de lei, pe an. Iar titlul de director al Agenției Naționale de Transplant îi aduce în buzunare 97.862 de lei, pe an.

Se împlinesc 10 ani de la tragedia din Apuseni

În data de 20 ianuarie se vor împlini 10 ani de când elicopterul care transporta echipajul medical s-a prăbușit în Munții Apuseni. La vremea aceea, mai mulți militari din cadrul IGSU Cluj, Alba, Mureș și Bihor și alte instituții de forță ale statului au fost cercetați pentru că salvatorii nu au ajuns la timp la locul tragediei.

Totuși, instanța a hotărât că nu sunt vinovați pentru moartea victimelor. Cinci ore au durat căutările. În acest timp, studenta Aura Ion a decedat înghețată. Sora ei, Mariana Ciuca, nu a uitat ce s-a întâmplat. Anul acesta, când s-au împlinit 9 ani de la teribilul accident, femeia a publicat un mesaj tranșant pe rețelele de socializare.

