Ce face Brigitte ca să uite de Pastramă! Bruneta s-a dus la Brasserie și…

După trei ani în care au trecut prin foarte multe momente frumoase, dar şi mai puţin plăcute, Brigitte a anunţat că divorţează de Florin Pastramă. Pentru că este o femeie liberă, bruneta nu mai dă „socoteală” nimănui şi îşi trăieşte viaţa aşa cum îi place: pe lux şi opulenţă. Recent, CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă la unul dintre cele mai scumpe localuri din Bucureşti. Deşi trece prin momente grele, cu siguranţă divorţul a afectat-o, aceasta părea destul de liniştită. „De vină” ar putea fi şi compania plăcută de care fosta doamnă Pastramă a avut parte. Iată cu cine a luat prânzul într-o zi călduroasă de vară.

Florin Pastramă și Brigitte s-au căsătorit în 2019, după doar 4 luni de relație. Povestea de dragoste dintre cei doi care a început în cadrul unei emisiuni TV s-a transformat rapid într-o telenovelă…la propriu. Pe modelul „Moni şi Iri”, aceştia au acceptat să facă parte dintr-un reality show despre viaţa lor, iar oamenii au putut vedea şi părţi pe care cei doi nu le-ar fi vrut cu siguranţă publice.

Timpul s-a scurs, la fel şi momentele tensionate care au tot existat… astfel s-a ajuns la despărţire. Iar de această dată situaţia este definitivă, după cum a declarat Brigitte în repetate rânduri.

Brigitte îşi trăieşte viaţa pe lux şi opulenţă

Brigitte şi-a dorit întotdeauna o familie şi o relaţie stabilă, însă destinul nu a prea fost de partea ei. Cu toate acestea, bruneta şi-a reluat destul de rapid „rolul” de femeie singură.

Paparazzi CANCAN.RO au surprins-o la unul dintre cele mai scumpe restaurante din Bucureşti în timp ce se „bucura” de o cafea pe terasa localului.

Îmbrăcată din cap până în picioare cu haine de mii de euro, la care a accesorizat o pereche de ochelari, fosta doamnă Pastramă părea că este destul de liniştită. Cu siguranţă, prezenţa fiicei sale a făcut-o să mai uite de probleme şi să se bucure de vremea frumoasă de afară.

La un moment dat, un apel i-a perturbat liniştea, însă, nu pentru mult timp. Apoi a sorbit liniştită din cafea, iar pentru că Sara a dispărut preţ de câteva minute de la masă, mama sa a rămas pe gânduri. După ce tânăra s-a reîntors şi starea de spirit a brunetei s-a schimbat. Cele două au discutat ca două prietene bune, iar apoi s-au îndreptat spre casă.

Brigitte și Florin Pastramă divorțează

În cadrul unui interviu, Brigitte Sfăt a mărturisit care este, de fapt, motivul pentru care a ales să se separe de Florin Pastramă, după trei ani de căsnicie. Potrivit declarațiilor sale, divorțul va avea loc la notar, pe cale amiabilă.

În ceea ce priveşte motivul, bruneta mărturisește că a trăit „trei ani de zile în mocirlă” și nu dorește să mai facă parte din scandaluri care să îi afecteze imaginea.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. (…) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, spunea Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars.

