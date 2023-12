Ce face soția lui Cătălin Măruță atunci când nu e pe scenă? CANCAN.RO are imagini ”delicioase”: Ea e Andra, furnicuța!

Andra Măruță, cu tot statutul profesional, nu se dezice de treburile casnice! Chiar dacă se află printre cele mai bine cotate artiste și e o cântăreață extrem de iubită de public, soția lui Cătălin Măruță nu s-a culcat pe o ureche, iar celebritatea nu i s-a urcat la cap! Imaginile recente surprinse de CANCAN.RO stau drept mărturie.

Asta pentru că, zărită într-un centru comercial din zona de nord a Capitalei, Andra a demonstrat, pentru a nu știu câta oară, că e un om cât se poate de modest și nu epatează sub nicio formă! Atunci când nu se află pe scenă, ea își respectă cu sfințenie atribuțiile pe care orice femeie le are într-un cămin, lucru realizat și zilele trecute. Concret, cu o mână de ajutor venită din partea șoferului, bineînțeles, soția lui Cătălin Măruță a luat la verificat toate rafturile pentru a umple frigiderul, și nu numai!

Labirintul magazinului a „răpit-o” pe Andra de lângă șofer

Toate produsele necesare în casa în care Andra locuiește alături de soțul său, dar și împreună cu cei doi copii ai cuplului au fost alese numai după ce cântăreața s-a consultat și cu telefonul mobil. Cel mai probabil în notițe, ca majoritatea oamenilor, Andra Măruță a avut scrise toate produsele lipsă din casă. Astfel, coșul de cumpărături s-a umplut ochi numai decât, însă rafturile întortocheate din magazin au făcut-o pe Andra să aibă parte de un fior.

Nu de alta, dar, la un moment dat, aceasta s-a pierdut de al său șofer, cel care i-a fost sprijin de nădejde cântăreței. Totul, însă, a durat destul de puțin, iar în momentul în care s-au reîntâlnit, Andra și șoferul său s-au îndreptat către casa de marcat. Acolo, bărbatul a fost lăsat să așeze produsele pe bandă, timp în care soția lui Cătălin Măruță a mers să achiziționeze câte ceva de la KFC. E de înțeles! Atâta bătaie de cap îți provoacă foame.

Kilogramele, aspect neprioritizat

Și dacă tot am ajuns la acest capitol, e drept! Andra Măruță s-a cam pufoșit. A tot fost blamată chiar și-n mediul online din cauza acestui fapt. Logic, după două sarcini… e normal. Cu atât mai mult cu cât ea se îndreaptă către vârsta de 38 de ani. Păi, atunci, nu prea mai ai cum să arăți ca la 20. Dar, oricum, Andra Măruță e frumoasă de pică. Și cu un kilogram, două în plus. Astea-s doar detalii! La fel cum le consideră și ea. Că n-o prea interesează acest aspect. E important să fie ea fericită și să se simtă bine-n pielea ei.

