Ce face un compresor de aer?

Compresor aer este un echipament extrem de versatil care iti poate fi de un real ajutor in gospodarie sau pe santier (compresor profesional). Alaturi de masina de tuns iarba, polizoare unghiulare, aparate de masura si ciocane rotopercutoare, un compresor de aer nu ar trebui sa lipseasca din baraca unui gospodar harnic. Cu un istoric de peste un secol, aceste scule electrice sunt actionate de presiunea aerului. Mecanismul este relativ simplu si a dat nastere la o gama uimitoare de modele si variante. Unele se folosesc in scop casnic, altele in scop industrial.

L-ai observat in benzinarii unde este folosit pentru umflarea anvelopelor auto, la service este de un real ajutor pentru indepartarea rapida a pneurilor, in gospodarii pentru diferite activitati si chiar in miniatura pentru curatarea tastaturilor. Compresoarele de aer moderne se pot alimenta cu diverse alte scule si unelte pentru a obtine diverse echipamente utile pe santier sau in gospodarie: ciocane, pistoale de vopsit, compactori de beton si alte accesorii scule pneumatice tip cap compresor de aer.

Iata ce poate face un compresor de aer

Compresor auto

Cumpara un compresor de aer pentru a umfla rotile de la masina sau alte obiecte gonflabile. Aceasta este una din cele mai cunoscute intrebuintari ale unui compresor. In afara de roata de la bicicleta sau de la masina, poti pompa aer in saltelele gonflabile, piscinele si jucariile pentru copii.

Exemplu: Accesorii auto compresor de aer Stager HM 1010K, 6 L, 8 BAR = 399 lei

Comanda un compresor aer pentru a curata componentele motorului auto

Atunci cand exista interventii minore la masina, iar tu ai cunostintele necesare pentru a sti ce trebuie sa faci, un compresor de aer iti poate fi foarte util. Indeparteaza rugina, curata rulmentii si valvele. Exista suruburi sau bolturi pe care nu le poti desface? Foloseste sculele potrivite si in combinatie cu un compresor de aer cald poti reusi sa rezolvi problema.

Compresor de aer Heinner VCMP002, 50 L, 2 CP, presiune maxima 8 BAR, cu manometru si supapa de siguranta = 681 lei

Aparate de spalat: Foloseste un compresor aer pentru a curata diverse suprafete

In combinatie cu un pistol adecvat, un compresor aer este ideal pentru a curata terasa ori curtea de praf, de frunze sau de noroi. De asemenea compresorul poate ajunge cu usurinta in zonele mai greu accesibile pentru a „sufla” pur si simplu murdaria si praful.

Compresor aer cu ulei TRYTON TKO24, presiune maxima 8 BAR, 1500 W, 24 L = 742 lei

Compresor de aer vertical Stanley STN598 1.5 CP, 24 L, presiune maxima 10 BAR = 728 lei

Compresor Stanley STN595 fara ulei, 1.5 CP, presiune maxima 8 BAR, debit aer 180L/min = 534 lei

Vopsire si reconditionare cu ajutorul unui compresor aer

Tot ce trebuie sa faci este sa atasezi acestor compresoare aer un pistol de vopsit special si in continuare vei putea acoperi diverse suprafete in mod uniform. Metoda se dovedeste a fi foarte eficienta mai ales pentru garduri (deoarece suprafata este mai mare si ar fi solicitant sa vopsesti manual), podelele din lemn, usi, rafturi, dulapuri si alte obiecte vechi de mobilier ce necesita reconditionare.

Compresor de aer evotools CA2024 EPTO, 1500 W, 24 L, 8 Bari, cu presostat, manometru, vizor pentru consultarea nivelului de ulei, roti si maner pentru manevrare usoara. Este prevazut cu un sistem de racire cu aripioare si un robinet pentru purjare condens.

Tamplarie

Poate nu te-ai gandit pana acum, dar un compresor aer este util chiar si pentru unele activitati de tamplarie. Pentru aceasta trebuie sa-i atasezi un pistol ori capsator pneumatic pentru cuie. Vei putea sa bati cuie rapid, cu minim de efort.

Compresor de aer Heinner VCMP001, 24 L, 2 CP, presiune maxima 8 BAR, cu manometru = 587 lei

Retine ca este recomandat sa porti echipament de protectie atunci cand folosesti un dispozitiv mare cu aerul comprimat.

Pentru mai multe oferte de compresor cu piston, pompe si hidrofoare, camere video, aparate foto, pistoale de lipit, generator curent, pompe submersibile sau telefoane mobile, accesati magazinul evoMAG.