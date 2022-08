Ce face un mouse pentru gaming in plus fata de unul standard?

Alegerea perifericelor de gaming pentru computer nu este intotdeauna usoara, avand in vedere marea varietate a acestora. Dintre numeroasele modele, cei experimentati stiu sa aleaga mai usor ce mouse sa foloseasca, dar novicii in arta jocurilor au mai multe indoieli cu privire la aceasta, intrebandu-se ce au mouse-urilor pentru jocuri diferit fata de cele clasice. De aceea, vom enumera principalele diferente care sunt intre cele 2 tipuri.

Un mouse pentru gaming este conceput pentru a se potrivi nevoilor unui jucator. Poate fi folosit cu orice tip de dispozitiv. Mouse-urile sunt mai personalizabile decat cele standard si au functii suplimentare, cum ar fi un bloc numeric si butoane macro. Rolul unui mouse de gaming este de a-ti imbunatati viteza si un avantaj fata de adversarul tau, oferindu-ti acel atuu pentru a iesi invingator. Principalele cazuri de utilizare pentru un mouse de gaming sunt pentru jocurile cu ritm rapid sau pentru jucatorii care au nevoie de miscari extrem de precise la anumite jocuri.

Ergonomie

Un mouse de gaming poate avea, de asemenea, o forma ergonomica care se asigura ca mana jucatorului este intr-o pozitie similara cu cea a tinerii unui controler. Acest lucru ii poate ajuta pe jucatori sa evite tensiunile musculare, oboseala si crampele in timp ce joaca ore intregi. In mod normal, mouse-urile de gaming sunt mai mari si nu au forma curba traditionala, dar fac ca membrele superioare sa se potriveasca in forma lor, astfel incat sa poata fi mai confortabil de utilizat pe o perioada mai indelungata. Materialele folosite in cazul mouse-urilor de gaming sunt, in general, diferite, deoarece acestea sunt orientate spre longevitate si rezistenta.

Designul

Una dintre cele mai izbitoare diferente (si poate mai putin importante pentru unii) este ca multe dintre modelele de mouse pentru gaming urmeaza modele estetice destul de interesante, fara ca acest lucru sa afecteze buna functionare a acestora. Relativ frecvent, tastaturile de jocuri si mouse-urile sunt negre cu LED-uri si parti viu colorate si / sau fluorescente, adesea ca o resursa pur estetica (cum ar fi luminile de pe tastaturi)

Tastele macro

La fel ca tastaturile, mouse-urile integreaza, de asemenea, tastele macro, astfel incat utilizatorul sa poata asocia mai multe functii pentru fiecare pentru jocuri. Acest lucru poate fi util, de exemplu, in impuscaturi.

Dpi mai mare

Acronimul dpi corespunde punctelor de pe inch, astfel incat avem o referinta a sensibilitatii mouse-ului. Cu cat este mai mare dpi, cu atat mai mare va fi sensibilitatea si, prin urmare, utilizatorul va primi rapiditatea care il ajuta sa castige. Un mouse standard poate avea intre 200 si 1,000 dpi, in timp ce cele mai avansate sunt 4,000 sau chiar 12,000 dpi.

Combinatiile de taste

De asemenea, ca si tastaturile, aceste mouse-uri pot permite ca actiunile sa fie asociate cu apasari simultane de taste. Acest lucru este deosebit de util in jocurile video, unde gamerii sunt supusi la multitasking de butoane si fiecare secunda poate schimba radical scorul.

Rata de delay

Se poate traduce prin „rata de intarziere” a mouse-ului, in ceea ce priveste trimiterea de informatii la calculator. Rata de votare este frecventa cu care computerul citeste pozitia si viteza. Se masoara in hertzi, astfel incat cu cat frecventa este mai mica cu atat citirea va fi mai intarziata si cu cat frecventa este mai mare cu atat raspunsul este mai bun. La 1000 Hz, mouse-ul trimite informatii la fiecare 1 milisecunda, in timp ce la 250 Hz se face la fiecare 4 milisecunde.

Iluminare si distributie precisa

Mouse-urile de gaming au, de asemenea, setari de iluminare diferite fata de cele standard, astfel incat jucatorii sa isi poata personaliza aspectul in functie de starea de spirit sau de preferinte. De asemenea, aceste periferice au o distributie perfecta astfel incat utilizatorul sa nu se miste intens in timp ce se joaca.

De la macrocomenzi la forma si butoane, mouse-urile de gaming ofera o gama de functii noi pentru jucatori, comparativ cu cele traditionale. Pe langa valoarea dpi standard si sensibilitatea senzorului, exista adesea si butoane macro care pot fi programate pentru a indeplini diverse sarcini. Un mouse pentru jocuri este conceput pentru a gestiona nu doar functiile standard ale acestuia, ci ofera utilizatorilor posibilitatea de a juca ore intregi, fara sa simta oboseala acumulata.