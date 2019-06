Ce făcea Alex Velea pentru bani înainte să fie celebru. Ce vindea la metrou

Alex Velea are o carieră artistică de succes și o familie fericită. El și Antonia formează un cuplu invidiat în showbiz, iar fanii urmăresc cu atenție maximă orice apariție a lor. Totuși, sunt incitante și amănuntele trecutului, iar Alex Velea are ce să povestească, din acest punct de vedere.

Ca și Connect-R, Alex Velea nu a avut o copilărie ușoară. Amândoi provind din familii fără mari posibilități financiare, așa că au avut parte de privațiuni diverse atunci când nu deveniseră, încă, atât de cunoscuți. Și Connect-R a povestit că a traversat perioade foarte grele în copilăria sa, apucându-se foarte devreme de muncă pentru a aduce bani în casă. Puțin știu că artistul a lucrat, la început, ca tinichigiu, abia mai târziu angajându-se – ca inginer de sunet – la un studio de înregistrări.

În ceea ce îl privește pe Alex Velea, acesta… a vândut haine la metrou pentru a ”face” bani de buzunar. Acum a reușit să se realizeze, artistic și în viața sentimetală

”În clasa a XII-a am stat cu burta pe carte”

Alex Velea a povestit și cum s-a hotărât să reunțe la facultate, asta după ce se înscrisese la Electromagnetică.

“Am fost prima generație care am dat capacitatea, am dat bac la prea multe materii, în clasa a XII-a am stat cu burta pe carte. Apoi am dat la facultate la Electromagnetică, una grea Ingineria și protecția mediului în Industrie. În primul semestru am cam lipsit pentru că am fost la un concurs la Star Factory de la Prima,, pe care l-am și câștigat de altfel. Dar mi-a fost jenă să mă duc să le zic profesorilor, știți eu am fost la un concurs și am câștigat… așa că ei au crezut că am lipsit voit și m-au taxat puțin, dar apoi și-au dat seama că am venit la facultate să învăț și apoi am devenit bursier. La un moment dat aveam de ales dacă să mă duc cu o bursă în Franța, ca să-mi aprofundez studiile, sau să vin la București să fac piesa “Selecta” cu Anda Adam. Am venit și am făcut piesa și acum sunt aici”, a mai spus Alex Velea.

