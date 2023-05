Ce făcea, de fapt, Meghan Markle în timp ce prințul Harry stătea alături de tatăl său. Imaginile au făcut înconjurul planetei

Pe data de 6 mai a avut loc încoronarea regelui Charles al III-lea în Westminster Abbey din Londra. Meghan Markle a lipsit de la ceremonie, iar Harry a venit, dar nu a dorit să aibă niciun fel de rol pe parcursul evenimentelor. La scurtă vreme după ce a avut loc marele eveniment, s-a aflat ce făcea, de fapt, Ducesa de Sussex în timp ce soțul ei era cu tatăl său.

Dat fiind faptul că Ducele de Sussex și soția sa au renunțat la îndatoririle regale, nu au avut niciun rol în ceremonia de încoronare, ci doar pe cel de invitați. Meghan Markle ar fi putut să vină, fiind invitată, dar a preferat să stea la distanță, dat fiind climatul încă tensionat dintre familia regală și cea a prințului Harry.

În accesași zi în care a avut loc ceremonia de încoronare, a fost și ziua de naștere a prințului Archie, iar Meghan Markle a preferat să stea în California, alături de micuțul de 4 ani și prințesa Lilibet.

(CITEȘTE ȘI: Apariție surprinzătoare a prințului Harry la ceremonia de încoronare a regelui Charles. Motivul pentru care Meghan Markle a lipsit)

Ce a făcut Meghan Markle în timp ce prințul Harry era la ceremonia de încoronare

Ducesa de Sussex a ales să facă o drumeție la o distanță de aproximativ 40 de minute de casa de 15 milioane de dolari în care locuiește cu Harry și cei doi copii.

„Ducele de Sussex va participa la slujba de încoronare de la Westminster Abbey pe 6 mai. Ducesa de Sussex va rămâne în California cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet”, se arată într-un comunicat de presă al Casei Regale.

Meghan Markle is seen out for a hike – her first appearance since skipping King Charles’ coronation https://t.co/dnROwqCsf7 pic.twitter.com/5EFbVKkH46

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 8, 2023

Presa străină a surprins-o pe Meghan Markle în timp ce făcea drumeția alături de prietenii săi. Pentru a nu fi recunoscută, a optat pentru o ținută casual, de culoare neagră, asortată cu o pălărie mare și ochelari de soare care să îi acopere chipul.

„Ea este conștientă cât de mult din lumina reflectoarelor se îndreaptă asupra ei atunci când pune măcar un picior în apropierea poveștii. Dacă ar fi venit și ar fi stat pur și simplu lângă soțul ei, comentariile și narațiunea zilei ar fi fost foarte diferite”, a spus biograful regal Omid Scobie despre absența Ducesei de Sussex la ceremonia de încoronare.

(CITEȘTE ȘI: Ce scrie în invitația pe care a primit-o Meghan Markle pentru încoronarea socrului ei. Toată Marea Britanie așteaptă răspunsul cu sufletul la gură)