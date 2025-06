Ce făcea Robert Lupu, ucigașul Todorei Marcu, înainte să comită crima care a șocat țara: ”Mi-am activat brigada din Italia!”

L-a primit în casă, l-a ajutat să-și refacă viața și i-a oferit un job bine plătit, cu acte în regulă. Dar se pare că Robert Lupu avea alte planuri!

”I-am zis să rămână la muncă, că este un job unde se câștigă bine, plus ca îi făcusem și acte. A zis ca are restanțe de rezolvat! Nu am intrat în detalii. I-am zis ca OK! Ultima oară m-a sunat pe 28 martie, nu știu de ce! De 3 ori m-a sunat! Nu i-am răspuns pentru ca nu a fost fair-play cu mine. Și de atunci nu mai știu nimic! Eu încă sunt șocat de ce a putut face! Pentru ca l-am avut cu mine în mașină, l-am pus la masă, l-am ajutat…. Dar se pare că niciodată nu ajungi să cunoști un om! A venit doar cu un ghiozdan cu niște caiete și atât! Nimic mai mult!”, și-a mai amintit martorul.

Câteva luni mai târziu el s-a întors în România și a premeditat această crimă cu sânge rece. După ce a împușcat-o pe Teodora Marcu, Robert Lupu s-a sinucis chiar înainte să fie prins de trupele speciale din Poliție! Cadavrul său a fost transportat la IML pentru necropsie, iar după terminarea procedurilor se pare că familia lui nu a dorit să îl revendice, iar corpul lui neînsuflețit a fost abandonat la morgă, iar ulterior incinerat.