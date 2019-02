Ce familie frumoasă are sora Biancăi Drăgușanu! Cu ce ocupă se ocupă Oana

Bianca Drăgușanu se mândrește cu sora ei, Oana, care a însoțit-o în experiența Asia Express, cele două fiind eliminate duminica trecută din competiție. Dacă Bianca este o fire impulsivă, Oana este opusul ei, mult mai calmă și mai răbdătoare. În competiție, Oana a fost cea care a cărat două bagaje extrem de grele şi a strâns din dinţi când poate nici ea nu mai putea să meargă sau era înfometată.

Când s-a întors acasă, Oana a fost așteptată la Călan, acolo unde locuiește, de soțul și cei doi băieți. Ea s-a căsătorit în 2015, fiind la al doilea mariaj, ocazie cu care şi-a creştinat şi băieţelul. oana a mai fost măritată cu om de afaceri din cu care are un băiat în vârstă de 12 ani.

Cu ce ocupă Oana, sora Biancă Drăgușanu

Oana a călcat pe urmele surorii sale şi-a deschis un magazin de îmbrăcăminte pe un bulevard central din judeţul Hunedoara, fiind sprijinită şi susţinută de Bianca. Astfel, Oana are mai mulţi clienţi datorită Biancăi care şi-a pus la bătaie „imaginea”, iar vedeta are ocazia să-şi vândă ţinutele create chiar de ea în noul butic din provincie. „Oana are în magazin haine pe care le achiziţionează de la diverse depozite, dar şi creaţii semnate de celebra ei soră„, au declarat pentru Click.ro surse din anturajul surorilor Drăguşanu.

Și-a ieșit din fire la TV: ”Mi-am pierdut răbdarea și…”

Cu nervii întinși la maximum, epuizată și nemâncată, Bianca Drăgușanu s-a răstit la jurat. A aruncat în stânga și în dreapta cu înjurături și a fost la un pas de a renunța la competiție. Iată că Bianca Drăgușanu a explicat și motivul pentru care și-a ieșit din fire la TV. „Am început să zic pe gură lucruri condimentate. Nici în românește nu-mi aduc aminte să-ți enumăr acum condimente. Eram pornită rău de tot. L-am învățat eu pe el cum se zice în românește, că i-am zis de câteva ori cum se zice la nucșoară și nu m-a înțeles.

Atât m-a enervat cu nucțoara lui și m-a călcat pe coadă. Tu mă pui pe mine să zic în limba ta condimente pe care eu nu le știu nici în limba mea? Mi-am pierdut răbdarea și i-am zis, într-un limbaj colorate care mă caracterizează atunci când sunt obosită și nervoasă, i-am zis pe condimente care nu se pot da la televizor, dacă ai un limbaj adecvat și un comportament civilizat așa cum îl am eu”, a spus Bianca Drăgușanu.