Ce gest emoționant a făcut Oana Radu la trei săptămâni după ce iubitul ei a murit: “Viața este prea scurtă”

Oana Radu este o femeie puternică care a traversat una dintre cele mai grele perioade din viața sa, după ce iubitul ei s-a stins din viață. Alin a fost incendiat de către un vecin și a suferit arsuri pe 75% din suprafața corpului.

Oana Radu este ajutată de familie și prieteni să își revină din șocul pe care îl trăiește de câteva luni. La trei săptămâni de la moartea partenerul său, artista a lansat o piesă făcută special pentru el.

“Au trecut aproape trei săptămâni de când iubitul meu nu mai este cu mine. Drama asta nu se va termina curând și nu mă pot vindeca atât de repede, dar am lângă mine oameni care simt că trebuie să mă ajute necondiționat. Vreau să zic că într-o situație ca asta a vieții vezi, cu adevărat, cine este pe bune alături de tine. Am avut parte de surprize foarte plăcute, de la oameni de la care nu mă așteptam să mă ajute. Mi-am dat seama că viața este prea scurtă. Ideea e că trebuie să trăim momentul și fără frică, să îi prețuim pe oameni atunci când sunt lângă noi. Vă zic că dacă aveți oameni lângă voi pe care îi iubiți, spuneți-le-o, era un clișeu, dar acum am trăit-o pe pielea mea, mâine poate nu vor mai fi.

Am scris o piesă de dragoste, fiind îndrăgostită, Doddy mi-a zis că nu mi se potrivește, dar lui Alin, iubitul meu, îi plăcea mult piesa asta. Mi-a zis că dacă ar putea alege, ar spune că piesa trebuie cântată de mine. Am decis să lansăm piesa, îmi pare rău că nu a apucat să o asculte, sunt convinsă că o va asculta de Acolo. Ceea ce simt eu pentru el este în această piesă”, a spus Oana Radu, în mai multe filmulețe publicate pe Instagram.

Alin, incendiat de un vecin

Un cocktail Molotov i-a adus sfârșitul tânărului Alin. Acesta era abia la început de drum, avea toată viața înainte, iubea și urma să-și termine studiile chiar în perioada următoare. Din păcate, a fost incendiat de viu de un vecin din copilărie, cunoscut cu afecțiuni psihice, chiar în blocul în care a crescut. Momentele de cumpănă au continuat preț de trei săptămâni pentru iubita și familia lui Alin.

Cu toate că doctorii au reușit să-l țină în viață în timpul acesta, trupul acestuia a cedat din cauza arsurilor extrem de grave pe care le-a suferit. Acesta va urma să fie înmormântat la Craiova, orașul natal, precum a decis familia băiatului.