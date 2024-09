În inima celei mai sărace localități din România, primarul care o conduce are o poveste cu intrigă neașteptată. În timp ce comuna Necșești este cunoscută pentru dificultățile sale economice, stilul de viață al primarului este departe de imaginea austeră a regiunii pe care o administrează. Împărțind timpul între strategii de dezvoltare și viața personală, edilul găsește și modalități de a îmbunătăți condițiile de trai ale comunității. Susține, însă, că sărăcia e mai mult pe hârtie, și că au ajuns în acest top… dintr-o greșeală!

Bănăseanu Marian Ilie are 47 de ani, iar ultimii 8 ani i-a petrecut la conducerea primăriei din Necșești. Probabil mulți dintre dumneavoastră nu ați auzit până acum de această comună aflată la 100 de kilometri de București, în Teleorman. Dar și ce anume o face atât de specială încât ne-am aplecat interesul asupra ei și a celui care o conduce. Ei bine, aceasta a fost desemnată ca fiind cea mai săracă comună din România. Am zis că este interesant de văzut cum trăiesc oamenii de aici, dar mai ales primarul ei.

”S-a ajuns în acest clasament, al celor mai sărace comune, dintr-o greșeală”

Lucrurile s-au mai schimbat în ultimul timp, am aflat chiar de la edil. Necșeștiul dispune, mai nou, de apă funcțională, canalizare, asfaltări, școală și grădiniță, și toalete dotate ”la cel mai înalt nivel”.

”Avem teren de fotbal și două locuri de joacă, toalete la ultimele standarde. Totul s-a realizat prin proiecte europene și bani de la minister. În comuna noastră sunt 1200 de locuitori, dintre care 105 sunt copii. S-a ajuns în acest clasament, al celor mai sărace comune, dintr-o greșeală. În 2012, când s-au cules ultimele date despre investiții și alte proiecte privind dezvoltarea zonei, nu s-au transmis. Și s-a contorizat zero peste tot”, ne-a explicat primarul.

Cum s-a întâmplat și cu multe alte localități din țară, și Necșeștiul s-a depopulat considerabil. Cei tineri au ales să plece în străinătate ca să lucreze, iar cei care au rămas, susține primarul, își asigură traiul zilnic muncind în agricultură, administrează mici ferme sau fac apicultură.

A fost surprinzătoare decizia lui Bănăseanu de a pleca din București pentru a conduce această comună. Însă, recunoaște că i-a cam ajuns…

”Prima data, când am venit în 2016, nu aveau nici apă trasă. Părea nerealist totul. M-am mutat cu toată familia aici, după ce am locuit în București, și nu a fost deloc ușor. Am avut doua mandate, dar mă opresc aici”.

Și, totuși, ce stil de viață are primarul care conduce cea mai săracă localitate din țară?

”Am renunțat la pasiunile mele, pescuitul, călătoritul, pentru că nu mai am timp de ele. Călătoresc mult mai rar, ultima oară am fost pe litoralul românesc. Tot acolo am dus și 10 copilași din comună care nu au văzut niciodată marea”.

Surprinzător, sau poate nu, acesta conduce o Dacie Logan, însă în declarația de avere este menționat un alt autoturism.

Vorbim de o mașină Ford, dar și de 7 terenuri, o casă, și un salariu de 6.200 de lei pe lună. O sumă considerabilă pentru o comună în care, oficial, locuitorii trăiesc ca în Evul Mediu.